"Давайте думать о будущем наших детей". Лукашенко объяснил, почему важен референдум и обновление Конституции

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по итогам всенародного обсуждения проекта изменений в Конституцию объяснил, почему для всех граждан важен этот документ и участие в предстоящем референдуме, передает корреспондент БЕЛТА.

"Давайте будем думать про наших детей. Мы не вечные, мы уходим: кто-то раньше, кто-то позже… А дети останутся. О них давайте думать. Вот в чем суть самого процесса", - подчеркнул глава государства.

Президент убежден: надо объяснить людям, насколько важно при обсуждении проекта Основного закона сосредоточиться на глобальных вопросах, на принципиальных изменениях, а не размениваться на детализацию тонкостей, в которых должны разбираться только специалисты с юридическим образованием. "А если стараемся угодить людям или всех обучить за один или полтора месяца юриспруденции, праву… Слушайте, у нас за пять лет не все студенты обучаемы в этом плане. Даже крупные специалисты этим не могут похвастаться, даже Григорий Алексеевич (Василевич, доктор юридических наук, заслуженный юрист, член Конституционной комиссии. - Прим. БЕЛТА), который этим всем занимается, не может похвастаться, что он все знает", - сказал белорусский лидер.

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