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09 октября 2020, 14:18

"Деструктивность этого движения налицо" - Лукашенко рассказал о новой тактике уличных протестов

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сорвав сценарий цветной революции, государство держит ситуацию в стране под контролем. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по актуальным вопросам во Дворце Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сорвав сценарий цветной революции, в целом мы держим ситуацию под контролем, но никакого самоуспокоения быть не должно. Не надо питать каких-то иллюзий: от новых попыток взорвать обстановку в стране никто не отказался - заняли или выжидательную позицию, или это новый этап этой цветной революции", - сказал Александр Лукашенко.

В то же время он заметил, что государственные структуры уже настолько привыкли к уличным акциям, что уже перестали к ним серьезно относиться. "Но ведь это тоже технологии, направленные не только на усыпление нашей бдительности, но и на формирование новых, радикальных форм организации протестов. Да, они, как многие говорят, сдулись. Это правда. Но появился больший радикализм. Может быть, потому что уже прятаться не за кого - мы их видим. Эти радикалы (это касается прежде всего Минска) пытаются этих зевак, молодежь, детей втянуть в какую-то провокацию, - заявил Президент. - Происходит постоянная смена тактики. Молодежь намеренно направляется (или бросают их) на провокации: идите к домам ОМОНа, жгите машины, освобождайте "политзаключенных" на Окрестина, блокируйте дороги, бросайтесь под служебный транспорт ГАИ и прочее. Понятно, чего они добиваются: кому-то явно не хватает крови и сакральных жертв".

Одной из таких сакральных жертв могла стать экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская, обратил внимание глава государства. Однако женщину по ее же просьбе успели вовремя вывезти в Литву, напомнил он.

"Но мы видим и другое: сегодня люди в Минске поняли, что они могут потерять. В целом по стране давно все поняли, даже в Гродно, Бресте. А в Минске неделю назад, наверное, процентов 90 поняло, что может быть. Они испытали на себе все прелести так называемой уличной демократии, попав в многокилометровые пробки. Родители не могут уложить ребенка спать из-за орущей под окнами толпы. Деструктивность этого уличного движения налицо. Сегодня они про диалог, а сами настаивают на заведомо невыполнимых требованиях", - отметил Президент.

Глава государства констатировал, что протестующие называют свои демонстрации мирными, но одновременно занимаются травлей сторонников власти, угрожают госслужащим, военным и их семьям расправами. "Многие люди просто требуют жестоко навести порядок. Я хочу успокоить их: в этой жестокости, даже жесткости сегодня нет необходимости. Если такая необходимость будет, она немедленно будет задействована. Страну нужно сохранить, если мы не хотим того, что происходит по периметру, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Поэтому лишней, неадекватной жестокости не надо. Я извиняюсь, конечно, перед частью минчан и прошу их просто потерпеть".

Протестующие также заявляют, что хотят благополучия в стране, но в то же время призывают обрушить экономику Беларуси. Таким образом, они рассчитывают, что в худших экономических условиях их предложения будут поддержаны. И это глупая тактика, заметил Президент. "Они говорят про честность, а посмотрите, сколько фейков. И даже когда мы разоблачаем эти фейки, извиняться не хотят", - добавил он.

Александр Лукашенко также отметил работу силовиков, которые, по его словам, "при всех недостатках на провокации не поддались". "Правоохранительные органы научились работать (у нас же такого никогда не было), адаптировались к этой ситуации, сохраняют выдержку, спокойствие, а где надо - и разумную гибкость. Тем не менее, органам правопорядка прежде всего следует защитить законопослушных граждан. Ни в коем случае законопослушные люди не должны предъявить нам претензии. И я в этом плане жду от силовиков четкого, адекватного реагирования: любое нарушение нужно пресекать. Тем более недопустимо, когда радикальная часть митингующих начинает забрасывать камнями, брусчаткой, палками наших военнослужащих", - подчеркнул глава государства.-0-

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