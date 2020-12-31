"Дежурный по стране" - Лукашенко рассказал, как проведет Новый год

31 декабря, Минский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко, общаясь сегодня с журналистами и сотрудниками Республиканского научно-практического центра детской онкологии, гематологии и иммунологии, рассказал, как проведет Новый год, передает корреспондент БЕЛТА.

"Новый год я проведу как обычно. Я уже много раз говорил: когда все пьют (а на Новый год все пьют), хоть один человек, ответственный за страну, дежурный по стране, должен быть трезвым, - сказал Александр Лукашенко. - Мне просто: я человек непьющий".

Президент подчеркнул, что это отнюдь не пиар: он всегда в главные праздничные дни на посту. "Если выдержу эти несколько суток (я уже забыл, когда нормально спал), то посмотрю собственное обращение к белорусскому народу", - добавил глава государства. По его словам, оно записывалось в необычном формате, и ему интересно, что получилось в итоге.-0-

Лукашенко поделился своим предновогодним желанием