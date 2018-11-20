Есть повод: Лукашенко отмечает праздник бесконечности

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко может сегодня отметить праздник бесконечности - 8888 дней президентства, сообщает БЕЛТА.

Справедливости ради стоит отметить, что соответствующими подсчетами занялись отнюдь не в Беларуси, а на одном из российских информресурсов. Тем более приятно такое внимание к белорусской политической арене со стороны политологов, которые наконец не просто критикуют или обсуждают те или иные слухи, а оперируют вполне конкретными фактами и цифрами.

Тем не менее дата красивая, и стоит поблагодарить коллег за то, что дали повод вспомнить, что сделано в Беларуси за прошедшие 8888 дней. Тем более что успех лидера измеряется не днями, а результатами. И сделано действительно немало.

За прошедшие годы Беларусь вошла в группу 50 стран мира с самым высоким уровнем развития человеческого потенциала, установила торговые отношения со всеми странами мира. Очевидны достижения и в реальном секторе экономики - не только сохранены оставшиеся в наследство от Советского Союза промышленность и сфера АПК, но получили свое развитие и новые отрасли. Решаются вопросы улучшения благосостояния граждан, обеспеченности жильем, повышения продолжительности жизни и снижения смертности, уделяется значительное внимание занятости населения.

Беларусь, известная своей миролюбивой политикой, звучит и на международной арене, в чем абсолютная заслуга главы государства. Беларусь поддерживает свой имидж как безопасное и спокойное государство, надежный партнер, а последнее время обрела славу и как передовой центр по развитию информационно-коммуникационных технологий в связи с поставленными задачами по строительству IT-страны.

Тем, кто увлекается нумерологией, можно посоветовать дождаться следующей красивой даты - 9999 дней Александра Лукашенко на президентском посту. В дружественном Беларуси Китае цифра 9 обозначает высшую мужественность, ассоциируется с руководителем государства и как раз символизирует вечность.-0-