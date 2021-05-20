"Это действительно совершившие подвиг люди" - Лукашенко о погибших в Барановичах летчиках

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 20 мая 2021
Минск Сплошная облачность +10°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
11:55 До +20°С и дожди ожидаются в Беларуси 21 мая Общество
11:52 В Беларуси на следующей неделе сохранится дождливая погода Общество
11:51 В закон "О животном мире" Беларуси планируется внести поправки Общество
11:47 Республиканский "Последний звонок" пройдет 27-28 мая в Бобруйске Регионы
11:42 Шумилин: белорусская наука готова к вызовам мировой экономики Экономика
11:42 МВД призывает граждан соблюдать меры безопасности при посещении лесов Общество
11:39 БМЗ в январе-апреле нарастил экспорт продукции на 23% Экономика
11:38 Выпускные вечера в школах Беларуси пройдут 10 июня Общество
11:34 Прокуратура Витебской области рассказала подробности ЧП с водой в Бешенковичах Регионы
11:34 В Греции горит лесной массив недалеко от Афин В мире
11:32 В Беларуси налажена система подготовки высококвалифицированных кадров для атомной отрасли - Старовойтова Экономика
11:30 ВС ужесточил наказание насильнику и убийце несовершеннолетней в Новополоцке Происшествия
11:13 Двое пострадавших при стрельбе в Казани детей остаются в тяжелом состоянии В мире
11:03 МВД: собираясь на работу за границу, не станьте жертвой мошенников Общество
10:45 "Весна в Гомеле" позволяет раскрыть потенциал предприятий и территорий - Соловей Регионы
10:39 Лукашенко - руководству Минска: должны опережать запросы населения или оперативно реагировать Президент
10:37 "Это действительно совершившие подвиг люди" - Лукашенко о погибших в Барановичах летчиках Президент
10:31 В ряды пионерской организации Витебской области вступят более 7,2 тыс. школьников Регионы
10:29 Резиденты СЭЗ "Витебск" нарастили экспорт почти на 30% за первый квартал Экономика
10:28 На Западной Двине в Верхнедвинске спасли двух тонувших человек Происшествия
10:20 В Борисове школьник хотел купить отцу водительские права, но лишился Br1,15 тыс. Происшествия
10:18 Яровой сев в Беларуси проведен более чем на 90% площадей Экономика
10:17 Физический пуск второго энергоблока БелАЭС планируется осенью Экономика
10:16 Объездной мост через реку Рова построят в течение двух недель Регионы
10:15 Более 20 стран присоединились к выставке "Весна в Гомеле" Регионы
10:04 Астрахань накрыла песчаная буря: жители публикуют впечатляющие кадры в сети Калейдоскоп
09:57 ФОТОФАКТ: Романтическое "сердцевидное шоссе" на востоке Китая Калейдоскоп
09:55 Китайский зонд "Тяньвэнь-1" прислал фотографии и видеоролики с Марса Технологии
09:51 "Белавиа" подготовила Boeing 737-8 к пассажирским рейсам Общество
09:50 Около 300 заявок подано на Китайско-белорусский молодежный конкурс инновационных проектов Общество
Все новости
Все новости
Президент
20 мая 2021, 10:37

"Это действительно совершившие подвиг люди" - Лукашенко о погибших в Барановичах летчиках

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко начал сегодняшнее совещание по вопросам социально-экономического и общественно-политического развития Минска со вчерашней трагедии в Барановичах, где погибли два пилота, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства и участники мероприятия почтили память пилотов минутой молчания.

"Прежде чем перейти к основной теме нашего сегодняшнего разговора, хочу коснуться вчерашнего несчастья, которое произошло в районе города Барановичи. Погибли два наших пилота. Сегодня уже понятно, что это действительно люди, совершившие подвиг. После предварительных данных по расшифровке черных ящиков - самописцев", - сказал Президент.

Он рассказал, что в ходе учебного полета у потерпевшего крушение самолета Як-130 практически мгновенно друг за другом отказали различные уровни системы управления. Тем не менее пилоты смогли отвести самолет от еще большей беды и увести его на единственный свободный участок земли между жилыми домами.

"Пилоты не катапультировались. Как показывают ящики, они боролись до конца. Просто одного из них выбросило катапультой во время удара о землю. Они боролись до конца, понимая, что у них и времени не было. И понимали, что беда будет, если самолет упадет на жилые кварталы. Погибли два просто героических человека", - сказал Александр Лукашенко.

Он поблагодарил людей, граждан Беларуси, которые в подавляющем большинстве высказали соболезнования семьям. "Я только что еще раз попросил госсекретаря (госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович. - Прим. БЕЛТА), чтобы связались с семьями, и особенно нашему парню, майору, который имеет трое детей, чтобы оказали всяческую поддержку. Поэтому, Наталья Ивановна (председатель Совета Республики Наталья Кочанова. - Прим. БЕЛТА), посмотрите за этим вопросом, чтобы семьи не оказались обиженными в этой ситуации. Поддерживать семьи, особенно детишек, нужно", - поручил белорусский лидер.

"К сожалению, как вы заметили, есть у нас и другие люди. Их иначе как мерзавцами не назовешь, - продолжил глава государства. - Вчера наши средства массовой информации озвучили некоторых из них, постились они, как обычно, на своих этих страницах и так далее. Я попрошу: передайте председателю КГБ - подключитесь и по максимуму установите этих мерзавцев и доложите. Вы поймите, если случится не дай бог беда в стране, говоря языком прошедшей Великой Отечественной войны, это - будущие полицаи, которые будут жечь, убивать, не жалея никого. Мы их должны знать в лицо. Я говорю это откровенно, чтобы в нашем обществе понимали - это мерзавцы".-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
авиакатастрофа Барановичи Лукашенко Минск совещание
Новости рубрики Президент
Во время совещания Лукашенко - руководству Минска: должны опережать запросы населения или оперативно реагировать
Лукашенко подтверждает заинтересованность Беларуси в расширении взаимодействия с Камеруном
Лукашенко - родным и близким погибших летчиков: "Нет слов, способных смягчить горечь утраты"
На месте происшествия. Фото СК Лукашенко выразил глубокие соболезнования семьям летчиков и держит на контроле расследование крушения самолета в Барановичах
Александр Лукашенко Лукашенко: на нашей стороне правда и подавляющее большинство людей
Во время заседания Лукашенко подробно раскрыл суть принятого 9 мая декрета
Главное
Во время совещания Лукашенко - руководству Минска: должны опережать запросы населения или оперативно реагировать
"Это действительно совершившие подвиг люди" - Лукашенко о погибших в Барановичах летчиках
Яровой сев в Беларуси проведен более чем на 90% площадей
Машино-место в подарок в Minsk World! Акция для покупателей квартир в готовом доме "Волна"!
Топ-новости
Никитина: в этой пятилетке делаем ставку на инновации и развитие регионов
Выпускные вечера в школах Беларуси пройдут 10 июня
Панихида по погибшим летчикам пройдет сегодня в Барановичах
В Беларуси налажена система подготовки высококвалифицированных кадров для атомной отрасли - Старовойтова
БМЗ в январе-апреле нарастил экспорт продукции на 23%
Более 20 стран присоединились к выставке "Весна в Гомеле"
МВД: собираясь на работу за границу, не станьте жертвой мошенников
Прокуратура Витебской области рассказала подробности ЧП с водой в Бешенковичах
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 20 мая из-за сильных дождей
Объездной мост через реку Рова построят в течение двух недель
БЕЛАЗ представил перспективные направления развития завода на конференции в Казани
Около 300 заявок подано на Китайско-белорусский молодежный конкурс инновационных проектов
Таблички с именами героев ВОВ разместят на городских остановках Гомеля
Православные верующие празднуют явление Жировичской иконы Божией Матери
"Белавиа" подготовила Boeing 737-8 к пассажирским рейсам
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.