"Это действительно совершившие подвиг люди" - Лукашенко о погибших в Барановичах летчиках

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко начал сегодняшнее совещание по вопросам социально-экономического и общественно-политического развития Минска со вчерашней трагедии в Барановичах, где погибли два пилота, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства и участники мероприятия почтили память пилотов минутой молчания.

"Прежде чем перейти к основной теме нашего сегодняшнего разговора, хочу коснуться вчерашнего несчастья, которое произошло в районе города Барановичи. Погибли два наших пилота. Сегодня уже понятно, что это действительно люди, совершившие подвиг. После предварительных данных по расшифровке черных ящиков - самописцев", - сказал Президент.

Он рассказал, что в ходе учебного полета у потерпевшего крушение самолета Як-130 практически мгновенно друг за другом отказали различные уровни системы управления. Тем не менее пилоты смогли отвести самолет от еще большей беды и увести его на единственный свободный участок земли между жилыми домами.

"Пилоты не катапультировались. Как показывают ящики, они боролись до конца. Просто одного из них выбросило катапультой во время удара о землю. Они боролись до конца, понимая, что у них и времени не было. И понимали, что беда будет, если самолет упадет на жилые кварталы. Погибли два просто героических человека", - сказал Александр Лукашенко.

Он поблагодарил людей, граждан Беларуси, которые в подавляющем большинстве высказали соболезнования семьям. "Я только что еще раз попросил госсекретаря (госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович. - Прим. БЕЛТА), чтобы связались с семьями, и особенно нашему парню, майору, который имеет трое детей, чтобы оказали всяческую поддержку. Поэтому, Наталья Ивановна (председатель Совета Республики Наталья Кочанова. - Прим. БЕЛТА), посмотрите за этим вопросом, чтобы семьи не оказались обиженными в этой ситуации. Поддерживать семьи, особенно детишек, нужно", - поручил белорусский лидер.

"К сожалению, как вы заметили, есть у нас и другие люди. Их иначе как мерзавцами не назовешь, - продолжил глава государства. - Вчера наши средства массовой информации озвучили некоторых из них, постились они, как обычно, на своих этих страницах и так далее. Я попрошу: передайте председателю КГБ - подключитесь и по максимуму установите этих мерзавцев и доложите. Вы поймите, если случится не дай бог беда в стране, говоря языком прошедшей Великой Отечественной войны, это - будущие полицаи, которые будут жечь, убивать, не жалея никого. Мы их должны знать в лицо. Я говорю это откровенно, чтобы в нашем обществе понимали - это мерзавцы".-0-