Ценой собственных жизней спасли нас: жители Барановичей благодарны погибшим летчикам за мужество

20 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах жители микрорайона, где потерпел крушение военный самолет, глубоко благодарны летчикам, пожертвовавшим жизнями ради спасения других. Об этом говорят люди в беседе с журналистами, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Большая благодарность этим мальчикам. Мой сын почти ровесник старшего летчика (ему 30 лет), дочь немного младше второго парня. Понимаю, что если бы на метр ниже, не было бы ничего - ни нас, ни дома. Благодарны матерям, которые воспитали таких сыновей. Спасибо им, и вечная память за то, что они сделали ради нас. Два человека спасли многих людей", - поделилась Валентина Кузьмич, чья квартира пострадала от последствий аварии. С женщиной солидарен житель соседней улицы. "Благодарен летчикам, что мастерство проявили. Они молодцы, им нужно дать звание героев", - считает мужчина.

Крушение военного самолета случилось днем 19 мая. Перед гибелью пилотам удалось направить судно на пустырь между многоквартирными и частными домами. В результате было повреждено несколько зданий. "Вопросов по экстренному отселению людей не возникло, хотя были готовы в гостинице места, горячее питание. Коммунальные службы приняли меры по восстановлению окон, кровли. Жители обеспечены необходимыми коммуникациями. Сегодня работы продолжаются. В ближайшее время будет восстановлено поврежденное имущество", - подчеркнул заместитель председателя Барановичского горисполкома Дмитрий Тихно. Он добавил, что после окончания следственных мероприятий будут убраны обломки самолета и благоустроена прилегающая к домам территория.

Коммунальные службы еще во время работы следователей и военных провели обходы домов. В некоторых квартирах были повреждены окна, вентиляционные каналы и дымоходы, кое-где требовался ремонт кровли. В срочном порядке были организованы строительные бригады. "Погода была неблагоприятной, мог пойти дождь и подтопить квартиры. До темноты кровельные работы завершили, а работа с вентиляционными каналами и дымоходами закончилась в начале первого ночи. Кроме того производилось мытье фасадов домов на ул.Розы Люксембург. Также были убраны дворы", - рассказал начальник ЖРЭУ Барановичей Игорь Загорский.

Помимо многоквартирных домов незначительные повреждения получили и пять частных на ул.Фестивальной. В некоторых из них нужно заменить окна, отремонтировать фундамент и ограждение, кровлю.-0-

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