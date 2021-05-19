Лукашенко выразил глубокие соболезнования семьям летчиков и держит на контроле расследование крушения самолета в Барановичах

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил глубокие соболезнования семьям погибших летчиков и держит на личном контроле ход расследования крушения самолета в Барановичах. Об этом БЕЛТА сообщила пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт, отвечая на вопрос, доложено ли главе государства о случившемся.

"Да, конечно же, Президент в курсе, о произошедшем ему оперативно доложили. Он дал все необходимые поручения по расследованию катастрофы, взял его на личный контроль и ожидает результатов", - сказала пресс-секретарь.

"Глубокие соболезнования глава государства принес семьям погибших. Министру обороны поручено лично передать слова поддержки от Президента и оказать всю необходимую помощь", - сообщила Наталья Эйсмонт.

При крушении самолета под Барановичами погибли два летчика - Минобороны "При выполнении учебно-тренировочного полета экипаж обнаружил техническую неисправность. Проявив мужество и героизм, пилоты стремились увести самолет от населенного пункта. Убедившись, что траектория падения самолета находится вне жилых домов, летчики катапультировались. К сожалению, оба летчика погибли", - рассказали в пресс-службе.

Как ранее сообщалось, в Барановичах в частном секторе Восточного микрорайона 19 мая упал военный самолет.

На месте происшествия работают экстренные службы. Для тушения пожара выезжали несколько пожарных экипажей. Самолет упал на площадке перед двухэтажными домами. Территорию огородили, оцепили военные и милиция. Специалисты осматривают место.

Местные жители сразу же сообщили о ЧП в экстренные службы. Галина Лазовик в этот момент работала в огороде. "Высаживала помидоры. Увидела низко летящий самолет, он прямо носом врезался в поле. Сразу взорвался. Люди вызвали пожарных. Дым был сильный, думала: задел крышу дома и он горит", - поделилась женщина.

Жители Барановичей: летчики, которые увели падающий самолет от жилых домов, - герои В первой половине дня в частном секторе Барановичей потерпел крушение военный самолет. Летчики увели его от жилых домов. К сожалению, оба пилота погибли.

Как сообщили в Минобороны, крушение потерпел военный самолет Лидской штурмовой авиабазы Як-130. "При выполнении учебно-тренировочного полета экипаж обнаружил техническую неисправность. Проявив мужество и героизм, пилоты стремились увести самолет от населенного пункта. Убедившись, что траектория падения самолета находится вне жилых домов, летчики катапультировались. К сожалению, оба летчика погибли", - рассказали в ведомстве.

Полет выполняли командир звена учебно-боевой эскадрильи 116-й ШАБ майор Андрей Владимирович Ничипорчик и летчик звена учебно-боевой эскадрильи на Як-130 116-й ШАБ лейтенант Никита Борисович Куконенко. Других жертв и разрушений нет. Последствия крушения ликвидировали силы МЧС. К месту происшествия выехала комиссия Министерства обороны во главе с заместителем министра обороны Беларуси по вооружению.

"Министерство обороны скорбит вместе с родными и близкими летчиков. Семьям погибших будет оказана помощь", - добавили в Минобороны.-0-

СК: по факту крушения самолета в Барановичах возбуждено уголовное дело