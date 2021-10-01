"Это "игиловские" ячейки, у них прямые контакты с ФБР". Лукашенко рассказал правду про "Рабочы рух"

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко сегодня на совещании с руководством Администрации Президента рассказал подробности об убийстве сотрудника КГБ и обнаруженных связях между стрелявшим и экстремистской сетью "Рабочы рух", передает корреспондент БЕЛТА.

Президент напомнил, что некоторое время назад в стране были ликвидированы разного рода НПО и НКО. "Может быть, не до корня. Разного рода "средства массовой информации", вы их знаете. Всплыл "Рабочы рух", - констатировал белорусский лидер.

Он задал риторический вопрос, какая в принципе может быть связь между стрелявшим в сотрудника КГБ, айтишником по профессии, и так называемым "рабочым рухам": "Какое отношение этот айтишник, который имеет зарплату в месяц в 10 раз больше, чем средняя зарплата рабочих, какое он имеет отношение к этим рабочим? Да никакого. Это обычные "игиловские" ячейки европейского разлива на территории Беларуси".

По словам Президента, такие ячейки состояли из 2-12 человек. "Пока больше 10-12 мы не нашли в многотысячных коллективах. Но это то ядро, которое должно было взорвать трудовые коллективы изнутри. Чем они занимались, я на заседании Конституционной комиссии вам сказал: от шпионажа о том, как Головченко будет обходить санкции, до информирования того актива, на который можно рассчитывать. От шпионажа до будущего мятежа", - сказал Александр Лукашенко.

"И когда мы начали работать по этим мерзавцам, мы увидели, что это за "рух". Это обычные террористы, они же сейчас признаются и говорят, где хотели совершать теракты. Больше всего настораживает, что они сейчас основное острие направили против железной дороги. Они же понимают, что Беларусь - транзитная страна. И Комитет госбезопасности недавно доложил: они обнаружили прямые контакты со спецслужбами США и прежде всего ФБР", - подчеркнул белорусский лидер.

"Это что такое? На это глаза закрыть? Ну так мы закрывали в прошлом году. Знаете, что получили", - предупредил Президент.-0-