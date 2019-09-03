"Это кому-то надо" - Лукашенко о причинах продолжения конфликта в Украине

3 сентября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что есть заинтересованные в продолжении конфликта в Украине. Об этом он заявил сегодня в Минске на международной конференции по борьбе с терроризмом, передает корреспондент БЕЛТА.

"Почему не прекратили этот конфликт до сих пор (5 лет прошло)? Потому что это кому-то надо!" - подчеркнул белорусский лидер.

Глава государства при этом отметил, что предложения по мирному урегулированию, которые Беларусь предлагала изначально, были отвергнуты, конфликт затянулся.

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