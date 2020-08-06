"Это от природы должно быть" - Лукашенко рассказал, что главное для президента

6 августа, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью известному украинскому журналисту Дмитрию Гордону рассказал, какое качество считает главным для президента, передает корреспондент БЕЛТА.

Много адресованных главе государства вопросов касались взаимоотношений с лидерами соседних стран, а также в целом взглядов Александра Лукашенко на президентство как профессию. "Поверьте мне как опытному президенту: президентами не становятся, президентами рождаются. Если у тебя от природы нет президентского (или стержня, или чего-то), закваски этой, ты не будешь президентом", - уверен белорусский лидер.

По его словам, настоящий президент должен чувствовать свой народ, и, наоборот, народ должен чувствовать своего президента. "У тебя должна быть эта связь с народом. Это главное для президента. И это от природы должно быть", - сказал Александр Лукашенко.-0-