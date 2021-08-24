О перезагрузке, школе и политике и за что могут полететь головы. Главное из выступления Лукашенко на педсовете

Уроки усвоены. Предстоит перезагрузить систему образования



Президент отметил, что такую же государственную политику проводят во всех уважающих себя странах - от США до Китая, включая Россию. Глава государства уверен, что профессионалы это понимают.







"Как понимают и то, что гражданская и жизненная позиция педагога, его участие в общественной или политической жизни страны - это пример, на котором воспитываются не только ученики, но и учителя. Школа воспитывает не только учеников, но и перевоспитывает многих родителей. Ведь мы с вами прекрасно знаем, что любые фундаментальные знания должны подтверждаться примерами из жизни. В общении с детьми не избежать анализа событий прошлого и настоящего, их оценки с позиции интересов государства, в котором живем. Что это, если не политика?" - спросил белорусский лидер.



Александр Лукашенко подчеркнул, что патриота может воспитать только патриот. По его мнению, в этом вопросе не имеет значения, какой предмет преподает учитель. "Можно и задачу по химии сформулировать так, что ребенок будет гордиться своей страной. И наоборот, - убежден он - Почему так ставлю вопрос? Потому что часть нашей молодежи, получив образование здесь, стремится уехать за рубеж. Не все, но тенденция настораживает. Ведь те, кто уезжает, отрываются - это самое страшное - от своих корней. Хорошо, когда едут за новым опытом, знаниями, чтобы применить их на Родине. И то надо внимательнее посмотреть, кто и чему их там учит".



Президент отметил, что, с одной стороны, белорусские педагоги выпускают из школ перспективных студентов и готовят высококлассных специалистов, которые ценятся за рубежом. С другой - есть пробелы в воспитательной функции учреждений образования. "Какую оценку мы с вами должны поставить себе за патриотическое воспитание детей? Наверное, до 10 мы с вами не дотягиваем. Об этом говорят факты", - добавил он.



В школу нужно приходить как в храм



Александр Лукашенко



"Наведите порядок в школе, чего бы это нам ни стоило. И посмотрите: через год-два школа будет совсем другая и статус учителя, о котором мы говорим, будет совсем иной. Я бы даже сказал больше: используйте любые методы, но наведите порядок в школе", - потребовал Президент. "Как понимают и то, что гражданская и жизненная позиция педагога, его участие в общественной или политической жизни страны - это пример, на котором воспитываются не только ученики, но и учителя. Школа воспитывает не только учеников, но и перевоспитывает многих родителей. Ведь мы с вами прекрасно знаем, что любые фундаментальные знания должны подтверждаться примерами из жизни. В общении с детьми не избежать анализа событий прошлого и настоящего, их оценки с позиции интересов государства, в котором живем. Что это, если не политика?" - спросил белорусский лидер.Александр Лукашенко подчеркнул, что патриота может воспитать только патриот. По его мнению, в этом вопросе не имеет значения, какой предмет преподает учитель. "Можно и задачу по химии сформулировать так, что ребенок будет гордиться своей страной. И наоборот, - убежден он - Почему так ставлю вопрос? Потому что часть нашей молодежи, получив образование здесь, стремится уехать за рубеж. Не все, но тенденция настораживает. Ведь те, кто уезжает, отрываются - это самое страшное - от своих корней. Хорошо, когда едут за новым опытом, знаниями, чтобы применить их на Родине. И то надо внимательнее посмотреть, кто и чему их там учит".Президент отметил, что, с одной стороны, белорусские педагоги выпускают из школ перспективных студентов и готовят высококлассных специалистов, которые ценятся за рубежом. С другой - есть пробелы в воспитательной функции учреждений образования. "Какую оценку мы с вами должны поставить себе за патриотическое воспитание детей? Наверное, до 10 мы с вами не дотягиваем. Об этом говорят факты", - добавил он.Александр Лукашенко потребовал навести в школах порядок, чего бы это ни стоило . "Хочу сказать вам и министру прежде всего - всем тем, кто сегодня отвечает за школу. Это мое непреклонное требование как человека (не только Президента), который свои первые шаги делал в школе - сельским учителем. Школа - это храм. И туда нужно приходить как в храм. Порядок и дисциплина в этом храме зависят не только от прихожан, но и от тех, кто отвечает за состояние этого храма, то есть учителей", - сказал он."Наведите порядок в школе, чего бы это нам ни стоило. И посмотрите: через год-два школа будет совсем другая и статус учителя, о котором мы говорим, будет совсем иной. Я бы даже сказал больше: используйте любые методы, но наведите порядок в школе", - потребовал Президент.



Во время встречи зашел разговор



Пока же, по словам Александра Лукашенко, есть немало примеров, когда учителя выглядят не лучшим образом на фоне учеников.



Авторитет учителя должен быть непререкаем



Глава государства



Наряду с этим Александр Лукашенко акцентировал внимание на том, что статус учителя - это и его авторитет, который не продается и не покупается ни за какую зарплату и деньги. "Многое, если не все, зависит от личности, характера, компетентности и профессионализма самого педагога. Уверен, вы это понимаете. И на своем, государственном уровне мы должны видеть таких людей. И делать для них все возможное - от государственных наград до заработных плат, жилья и так далее", - подчеркнул глава государства.



Будут деньги - последнюю копейку мы отдадим учителю



"У нас есть все для того, чтобы дети получали нормальное образование и устраивались в жизни. Все, что зависит от власти, поверьте, мы сделаем для вас по максимуму.



Президент подчеркнул, что говорит об этом не потому, что выступает сейчас перед педагогами: лести он сам не любит. "Просто без учителя нет страны, - отметил глава государства. - Не позволено на учителя не то что кулак поднять, пальцем показать. И это будет всегда".



Глава государства поручил с 1 января 2022 года найти возможность значительно простимулировать в материальном плане работу классных руководителей и кураторов групп учреждений профессионально-технического и среднего специального образования.



Необходимо также подумать и доложить, как можно поддержать специалистов дошкольных учреждений.



"Все, что мы сможем себе позволить, учитывая возможности экономики страны, мы сделаем", - заверил белорусский лидер. Во время встречи зашел разговор о наведении порядка в учреждениях образования, обновлении школьного стандарта. "Должен быть порядок. Учитель должен быть учителем, а школа должна быть храмом. Вот на этом будет базироваться стандарт, - подчеркнул глава государства. - Если в школе наведем порядок, у нас в государстве будет всегда порядок".Пока же, по словам Александра Лукашенко, есть немало примеров, когда учителя выглядят не лучшим образом на фоне учеников.Глава государства назвал актуальнейшим вопрос о статусе педагога . "Мы все заинтересованы в том, чтобы авторитет учителя был непререкаем. И в глазах учеников, и среди родителей, в обществе. Без этого даже смысла нет говорить о решении глобальных задач, которые стоят перед системой образования", - подчеркнул белорусский лидер.Наряду с этим Александр Лукашенко акцентировал внимание на том, что статус учителя - это и его авторитет, который не продается и не покупается ни за какую зарплату и деньги. "Многое, если не все, зависит от личности, характера, компетентности и профессионализма самого педагога. Уверен, вы это понимаете. И на своем, государственном уровне мы должны видеть таких людей. И делать для них все возможное - от государственных наград до заработных плат, жилья и так далее", - подчеркнул глава государства."У нас есть все для того, чтобы дети получали нормальное образование и устраивались в жизни. Все, что зависит от власти, поверьте, мы сделаем для вас по максимуму. Будут деньги - последнюю копейку мы отдадим учителю ", - заявил Александр Лукашенко.Президент подчеркнул, что говорит об этом не потому, что выступает сейчас перед педагогами: лести он сам не любит. "Просто без учителя нет страны, - отметил глава государства. - Не позволено на учителя не то что кулак поднять, пальцем показать. И это будет всегда".Глава государства поручил с 1 января 2022 года найти возможность значительно простимулировать в материальном плане работу классных руководителей и кураторов групп учреждений профессионально-технического и среднего специального образования.Необходимо также подумать и доложить, как можно поддержать специалистов дошкольных учреждений."Все, что мы сможем себе позволить, учитывая возможности экономики страны, мы сделаем", - заверил белорусский лидер.



Если вопросы не решены, полетят головы



Александр Лукашенко уже не раз говорил о том, что педагогов надо максимально освободить от выполнения ими несвойственных функций, сократить документооборот. Иными словами, дать больше времени для работы по профилю - учить детей и молодежь.



"Про функции,



Все - от Президента до нянечки - ответственны за развитие детей



"Я скажу так: от Президента страны до нянечки в детском саду - мы все: общество, школа, родители -



Глава государства отметил, что, когда человек выбирает профессию учителя, он, как говорил известный советский педагог Василий Сухомлинский, должен отдать детям свое сердце.



"Если вы уж приобрели это имя - учитель, отдавайте свое сердце. Настоящий учитель никогда не будет разделять ответственность за ребенка между школой и семьей. Он и родителей вовлечет в процесс, сделает их союзниками на период всего обучения, - обратил внимание Президент. - А то, что происходит сегодня, никуда не годится. Некоторые родители вдруг решили, что могут смотреть на учебный процесс и на воспитание ребенка со стороны. Не обижайтесь, но среди учителей есть такие, кто сводит урок к механической отработке темы, перекладывая все остальное на родителей".



В Беларуси начинают развивать проект "Родительские университеты". Это известная форма работы с родителями. "Ну а кто им поможет в вопросах воспитания ребенка, если не учителя с профессиональными знаниями педагогики, психологии, дидактики? Такую практику надо распространить на всю систему. И родители, которые привыкли стоять у порога учительской и выяснять отношения с учителями, пусть идут на тематические собрания и начинают работать со школой в тандеме. Учеба ребенка, его адаптация, социализация в школе - это же и ответственность родителей", - подчеркнул глава государства.



Очень многое зависит от семьи, ведь отношение к учебе и учителю формируется там, отметил Александр Лукашенко. Президент считает, что ребенку всегда будет комфортно и в детском саду, и в стенах школы, если родители изначально настроены к воспитателям и педагогам позитивно.



"Но, прежде чем требовать что-то от учителя, родители пусть сначала ответят на вопрос, что они сделали для школы, в которой ребенок порой проводит больше времени, чем дома. Читай: что они сделали для своего ребенка", - заметил белорусский лидер.



Он также призвал родителей с должным пониманием отнестись к требованиям школы в вопросах безопасности детей.



Президент высказался и о работе с молодежью. Последние события в Беларуси заставили обратить внимание на одну из главных функций образовательного процесса - воспитательную. В то же время глава государства отметил: серьезных, катастрофических проблем в этой сфере нет: "Молодежь во все времена одинаковая - бунтарская, порой радикальная, но в большинстве - конструктивная. Все это молодость".



Глава государства подчеркнул, что нет цели искать виновных, ведь стоит глобальная задача - Александр Лукашенко уже не раз говорил о том, что педагогов надо максимально освободить от выполнения ими несвойственных функций, сократить документооборот. Иными словами, дать больше времени для работы по профилю - учить детей и молодежь."Про функции, несвойственные педагогам, излишний документооборот даже и говорить сегодня не хочу. Если вопросы не решены, полетят головы. Прежде всего с министра образования и профильного вице-премьера. Я вам больше об этом говорить не буду. Запомните!" - предупредил белорусский лидер."Я скажу так: от Президента страны до нянечки в детском саду - мы все: общество, школа, родители - отвечаем за нравственное и духовное развитие детей . Других вариантов нет и быть не может", - заявил Александр Лукашенко.Глава государства отметил, что, когда человек выбирает профессию учителя, он, как говорил известный советский педагог Василий Сухомлинский, должен отдать детям свое сердце."Если вы уж приобрели это имя - учитель, отдавайте свое сердце. Настоящий учитель никогда не будет разделять ответственность за ребенка между школой и семьей. Он и родителей вовлечет в процесс, сделает их союзниками на период всего обучения, - обратил внимание Президент. - А то, что происходит сегодня, никуда не годится. Некоторые родители вдруг решили, что могут смотреть на учебный процесс и на воспитание ребенка со стороны. Не обижайтесь, но среди учителей есть такие, кто сводит урок к механической отработке темы, перекладывая все остальное на родителей".В Беларуси начинают развивать проект "Родительские университеты". Это известная форма работы с родителями. "Ну а кто им поможет в вопросах воспитания ребенка, если не учителя с профессиональными знаниями педагогики, психологии, дидактики? Такую практику надо распространить на всю систему. И родители, которые привыкли стоять у порога учительской и выяснять отношения с учителями, пусть идут на тематические собрания и начинают работать со школой в тандеме. Учеба ребенка, его адаптация, социализация в школе - это же и ответственность родителей", - подчеркнул глава государства.Очень многое зависит от семьи, ведь отношение к учебе и учителю формируется там, отметил Александр Лукашенко. Президент считает, что ребенку всегда будет комфортно и в детском саду, и в стенах школы, если родители изначально настроены к воспитателям и педагогам позитивно."Но, прежде чем требовать что-то от учителя, родители пусть сначала ответят на вопрос, что они сделали для школы, в которой ребенок порой проводит больше времени, чем дома. Читай: что они сделали для своего ребенка", - заметил белорусский лидер.Он также призвал родителей с должным пониманием отнестись к требованиям школы в вопросах безопасности детей.Президент высказался и о работе с молодежью. Последние события в Беларуси заставили обратить внимание на одну из главных функций образовательного процесса - воспитательную. В то же время глава государства отметил: серьезных, катастрофических проблем в этой сфере нет: "Молодежь во все времена одинаковая - бунтарская, порой радикальная, но в большинстве - конструктивная. Все это молодость".Глава государства подчеркнул, что нет цели искать виновных, ведь стоит глобальная задача - найти и заполнить пробелы в воспитательном и образовательном процессе . "Честно признаться, где мы недоработали. Засучить рукава и сделать все, чтобы нам не страшно было передавать страну тем, кто завтра выйдет за порог школы, техникума или вуза", - сказал Александр Лукашенко.



Об учебниках, учителях-блогерах и оголтелой гонке за вузовскими дипломами



В своем выступлении глава государства поднял и много других практических и очень важных для образования вопросов.



Александр Лукашенко потребовал



Президент отдельно высказался об учебниках



Александр Лукашенко напомнил о своем разговоре со студентами-историками 3 июля на Кургане Славы. Они тогда выступили с инициативой подготовить учебник о войне, который был бы интересен молодежи, выразили готовность принять самое активное участие в его разработке. "Рассчитываю, что в новом учебнике с учетом открывшихся фактов будут расставлены все акценты и по геноциду белорусского народа, и по коллаборации, и по другим острым темам, о которых мы раньше мало говорили", - сказал глава государства.



Президент уверен, что никакие гаджеты и "цифра" не заменят в образовании и тем более в школе учебники и учителей. "Учебник и учитель - это главное", - сказал он.



Вместе с тем, добавил глава государства, цифровые возможности должны служить образовательным целям, а не развлекать учащихся. "Учитель на уроке -



Была поднята и тема престижа рабочих профессий, к которым сейчас порой без знаний точных наук, компьютера и современных технологий не подступишься. Но их потенциал по-прежнему многие недооценивают и стремятся так или иначе обеспечить



Он уверен, что все начинается со школы - с качества профориентационной работы. "Убежден, что вы - педагоги, преподаватели, министры, которые присутствуют здесь, - понимаете, что в первую очередь на таких специалистах держится экономика страны. Мы вместе должны подумать, что надо сделать, чтобы престиж этих профессий был высоким. Это стратегическая задача", - подчеркнул Александр Лукашенко.



Что же касается вузов, то им глава государства В своем выступлении глава государства поднял и много других практических и очень важных для образования вопросов.Александр Лукашенко потребовал прекратить эксперименты с учебниками и привел в пример советский период, когда действительно качественные и грамотно составленные учебные пособия порой выдерживали более двух десятков переизданий. При этом к современным учебникам претензий по-прежнему тьма. "Доведите до ума то, что написано, и тогда уже будете отчитываться. Надеюсь, что на моем уровне разговор про учебники последний", - подчеркнул белорусский лидер.Президент отдельно высказался об учебниках по гуманитарным дисциплинам - истории, обществоведению . "Пора поставить точку в вопросах оценки исторических эпох и персоналий. Мы должны четко определить, кто герой, кто историческая личность, а кто предатель своего народа", - заявил он.Александр Лукашенко напомнил о своем разговоре со студентами-историками 3 июля на Кургане Славы. Они тогда выступили с инициативой подготовить учебник о войне, который был бы интересен молодежи, выразили готовность принять самое активное участие в его разработке. "Рассчитываю, что в новом учебнике с учетом открывшихся фактов будут расставлены все акценты и по геноциду белорусского народа, и по коллаборации, и по другим острым темам, о которых мы раньше мало говорили", - сказал глава государства.Президент уверен, что никакие гаджеты и "цифра" не заменят в образовании и тем более в школе учебники и учителей. "Учебник и учитель - это главное", - сказал он.Вместе с тем, добавил глава государства, цифровые возможности должны служить образовательным целям, а не развлекать учащихся. "Учитель на уроке - не блогер, не ютьюбер или информационный аниматор . Это вопрос профессиональной пригодности и имиджа. Кстати, и статуса тоже", - подчеркнул Александр Лукашенко.Была поднята и тема престижа рабочих профессий, к которым сейчас порой без знаний точных наук, компьютера и современных технологий не подступишься. Но их потенциал по-прежнему многие недооценивают и стремятся так или иначе обеспечить поступление своих детей в вузы . "До сих пор мы наблюдаем оголтелую гонку за дипломами о высшем образовании. Получают их дети, а потом, как сейчас модно говорить, всю жизнь ищут себя. То зарплата не та, то статус не тот, то добираться далеко до работы и так далее", - констатировал Президент.Он уверен, что все начинается со школы - с качества профориентационной работы. "Убежден, что вы - педагоги, преподаватели, министры, которые присутствуют здесь, - понимаете, что в первую очередь на таких специалистах держится экономика страны. Мы вместе должны подумать, что надо сделать, чтобы престиж этих профессий был высоким. Это стратегическая задача", - подчеркнул Александр Лукашенко.Что же касается вузов, то им глава государства предрек жесткую конкуренци ю между собой, ведь таких учреждений в Беларуси в 2-3 раза больше, чем в сопоставимых по территории и количеству населения Швейцарии, Дании, Финляндии или Израиле. "Будьте на гребне прогресса. Дадите стране ученых, инженеров, конструкторов, других специалистов, способных создавать новые продукты и технологии, - будете работать. Нет - попадете под естественный отбор", - предупредил Президент.



Школьный этикет, требования к внешнему виду учеников и учителей регламентируют



Как отметил Александр Лукашенко, предстоит решить принципиальные вопросы, от которых зависит успешность образовательной сферы. "А это не только кодекс, о котором мы говорили. Потому что в кодексе все не пропишешь. Как и в других нормативных актах, которые мы должны будем принять. Особенно в тех, которые касаются школоустройства", - заметил белорусский лидер.



В связи с этим он поручил



Мы умеем делать все. Но страшная беда - волокита, бюрократизм и формализм



В завершение Александр Лукашенко



Как отметил Президент, он часто говорит о том, что мир ошалел и обезумел. И то, что есть возможность собираться вместе и проводить в том числе такие общереспубликанские мероприятия, как педсовет, характеризует то, что в Беларуси люди живут спокойно и нормальной жизнью. "Другие страны это себе позволить не могут. Потому что они уже воюют, а некоторые готовятся к войне. Нас Бог спас. Ну и мы сами не дремали - защитили свою страну. Поэтому давайте будем ценить то, что есть. И давайте сделаем так, чтобы не было хуже, чтобы мы сберегли то, что у нас ценится, и то, что народ наш считает достоянием", - призвал белорусский лидер.



Он также подчеркнул, что всегда важно не только в планах, но и на деле достигать намеченных ориентиров и задач. "Знаете, что самое главное: мы же умные люди, прекрасно видим, что происходит, анализируем, делаем выводы и в соответствии с этим ставим перед собой задачи. Но страшная беда - волокита, бюрократизм и формализм. Задачи поставили, сказали, что будем решать в такие-то сроки, и забыли, что их надо решать. Поэтому мы видим, что надо сделать. Давайте просто это сделаем. Потому что, если мы это не делаем, беда. А если делаем не вовремя - очень дорого", - подчеркнул Президент.



"Поэтому давайте сделаем то, о чем договорились. И то, о чем говорили ораторы. Это же уже сделано в некоторых коллективах (речь о тех или иных передовых практиках и позитивных примерах в образовании. - Прим. БЕЛТА). Давайте это повторим. И если мы с этим подходом будем решать наши проблемы, мы их решим. Без проблем и без войн", - резюмировал Александр Лукашенко.-0-

Как отметил Александр Лукашенко, предстоит решить принципиальные вопросы, от которых зависит успешность образовательной сферы. "А это не только кодекс, о котором мы говорили. Потому что в кодексе все не пропишешь. Как и в других нормативных актах, которые мы должны будем принять. Особенно в тех, которые касаются школоустройства", - заметил белорусский лидер.В связи с этим он поручил выработать стандарт и закрепить в нем четкие требования . "Начиная от организации урока, соблюдения школьного этикета и заканчивая внешним видом ученика и учителя, - заявил Президент. - И все участники образовательного процесса должны будут придерживаться положений данного документа беспрекословно. Это, кстати, будет помощью в наведении порядка в школе и работе с родителями. Это делается для того, чтобы снять все спорные вопросы или недопонимание между семьей и школой".В завершение Александр Лукашенко еще раз подчеркнул большую роль педагогов в развитии страны и общества : "Мы умеем делать все: спасать жизни людей, совершать героические поступки, мы умеем решать большие экономические задачи. Это вы - учителя и преподаватели вузов. Но и негативное, косяки нашей жизни - это тоже вы. Поэтому давайте сделаем так, чтобы этих косяков было как можно меньше, и будем в этом направлении работать".Как отметил Президент, он часто говорит о том, что мир ошалел и обезумел. И то, что есть возможность собираться вместе и проводить в том числе такие общереспубликанские мероприятия, как педсовет, характеризует то, что в Беларуси люди живут спокойно и нормальной жизнью. "Другие страны это себе позволить не могут. Потому что они уже воюют, а некоторые готовятся к войне. Нас Бог спас. Ну и мы сами не дремали - защитили свою страну. Поэтому давайте будем ценить то, что есть. И давайте сделаем так, чтобы не было хуже, чтобы мы сберегли то, что у нас ценится, и то, что народ наш считает достоянием", - призвал белорусский лидер.Он также подчеркнул, что всегда важно не только в планах, но и на деле достигать намеченных ориентиров и задач. "Знаете, что самое главное: мы же умные люди, прекрасно видим, что происходит, анализируем, делаем выводы и в соответствии с этим ставим перед собой задачи. Но страшная беда - волокита, бюрократизм и формализм. Задачи поставили, сказали, что будем решать в такие-то сроки, и забыли, что их надо решать. Поэтому мы видим, что надо сделать. Давайте просто это сделаем. Потому что, если мы это не делаем, беда. А если делаем не вовремя - очень дорого", - подчеркнул Президент."Поэтому давайте сделаем то, о чем договорились. И то, о чем говорили ораторы. Это же уже сделано в некоторых коллективах (речь о тех или иных передовых практиках и позитивных примерах в образовании. - Прим. БЕЛТА). Давайте это повторим. И если мы с этим подходом будем решать наши проблемы, мы их решим. Без проблем и без войн", - резюмировал Александр Лукашенко.-0-



















