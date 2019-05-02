ФПБ наградила Лукашенко медалью "115 лет профсоюзному движению Беларуси"

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федерация профсоюзов Беларуси наградила Александра Лукашенко юбилейной медалью "115 лет профсоюзному движению Беларуси". Благодарность за эту награду глава государства высказал сегодня во время встречи с председателем ФПБ Михаилом Ордой, передает корреспондент БЕЛТА.
"Спасибо за награждение, за то, что вспомнили, что я когда-то был профсоюзным лидером, и не один год, возглавлял профсоюзную организацию", - сказал Президент.
Александр Лукашенко подчеркнул, что медаль займет достойное место в специальном музее во Дворце Независимости, где представлены награды и подарки, преподнесенные Президенту.
Михаил Орда пояснил, что решение о награждении Александра Лукашенко юбилейной медалью было принято Президиумом ФПБ. "Мы вручаем вам медаль, потому что у нас строится социальное государство и социальным вопросам уделяется первостепенное внимание", - подчеркнул председатель ФПБ.
Юбилейная медаль "115 лет профсоюзному движению Беларуси" была установлена 29 апреля 2019 года по инициативе ФПБ, которая объединяет свыше 4 млн трудящихся. Она изготавливается из металла серебристого цвета. На ее лицевой стороне размещено изображение скульптурной композиции в виде фигур рабочего и крестьянки, между которыми щит с надписью "Слава труду".-0-
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