29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Установлена юбилейная медаль "115 лет профсоюзному движению Беларуси". Соответствующий указ №162 Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 29 апреля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

В настоящее время Федерация профсоюзов объединяет свыше 4 млн трудящихся. Организация выступила с инициативой об установлении юбилейной медали к 115-летию профсоюзного движения.

Данной наградой планируется поощрять профсоюзный актив, ветеранов труда, лучших представителей профессий.

Медаль изготавливается из металла серебристого цвета. На ее лицевой стороне размещено изображение скульптурной композиции в виде фигур рабочего и крестьянки, между которыми щит с надписью "Слава труду".-0-