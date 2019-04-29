29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Установлена юбилейная медаль "115 лет профсоюзному движению Беларуси". Соответствующий указ №162 Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 29 апреля, сообщили БЕЛТА в
В настоящее время Федерация профсоюзов объединяет свыше 4 млн трудящихся. Организация выступила с инициативой об установлении юбилейной медали к 115-летию профсоюзного движения.
Данной наградой планируется поощрять профсоюзный актив, ветеранов труда, лучших представителей профессий.
Медаль изготавливается из металла серебристого цвета. На ее лицевой стороне размещено изображение скульптурной композиции в виде фигур рабочего и крестьянки, между которыми щит с надписью "Слава труду".-0-
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