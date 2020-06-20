Главное в цитатах: Лукашенко об основной задаче белорусов, повышении пенсий, женщинах и пандемии

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 20 июня принял участие в церемонии открытия мемориального комплекса памяти сожженных деревень Могилевской области в деревне Борки Кировского района. Глава государства высоко оценил художественное исполнение мемориала, отметив, что его удалось сделать очень душевно, и выступил с проникновенной речью.
"Боль, горе и чувство невосполнимой утраты, которые испытал наш народ, стали для следующих поколений белорусов настоящей травмой"
"Читая воспоминания очевидцев, глядя на чудовищные фото и кинохронику преступлений гитлеровских оккупантов, мы никогда не сможем понять, как солдаты, у которых есть мать, которые сами познали счастье отцовства, смогли убивать безоружных людей. Особенно детей. И даже не убивать - бросать в колодцы живыми"
"Даже после падения гитлеровского режима идеи фашизма не остались в прошлом. Они живут в тех, кто сегодня называет праздник 9 Мая "победобесием", кто рушит памятники воинам-освободителям, кто героизирует предателей и коллаборационистов, поклоняется нацистской символике"
"Фашизм, ненависть под знаменами демократии белорусы на своей земле не пропустят, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Мы продолжим воспитывать своих детей на ценностях мира и человеческой жизни"
Александр Лукашенко подчеркнул, что белорусский народ очень страдал в своей истории, а за небольшой период с момента обретения суверенитета и независимости совместными усилиями построена красивая, цветущая, тихая и спокойная страна. И хоть на данный момент нет чего-то опасного и страшного, какой-то катастрофы, в том числе в сознании людей, но "нам постоянно подкидывают, подбрасывают, нагнетая обстановку".
"Никогда не думал, что в Беларуси могут появиться люди, которые хотят сломать, уничтожить страну, изувечить память и все то, что сделал наш белорусский народ"
"Предать, сломать и уничтожить то, что мы с вами создавали четверть века, никому не будет позволено. Мы должны сохранить нашу спокойную и мирную страну во имя погибших ради этого"
В завершение Президент пообщался с ветеранами, участниками мероприятия. Он призвал беречь и ценить свою землю, рассказал о предстоящем повышении трудовых пенсий, важной роли женщин и том, как можно было потерять страну, избери Беларусь другой путь в условиях пандемии.