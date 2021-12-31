Годом исторической памяти будет объявлен 2022-й в Беларуси

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 2022 год будет объявлен Годом исторической памяти. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал сегодня, завершая свое посещение РНПЦ "Мать и дитя", передает корреспондент БЕЛТА.

"Осталось поздравить народ с Новым годом и подписать указ о Годе исторической памяти", - сказал Президент.

В предновогодний день у Президента традиционный рабочий график.

Утро Александр Лукашенко начал с хоккейной тренировки со своей командой, поздравил их с наступающим Новым годом. "Поздравил хоккеистов. Провели интенсивную тренировку", - сказал он. Кстати, это тоже традиция.

Затем Александр Лукашенко посетил новый корпус научно-практического центра, где выхаживают малышей с рекордно низкой массой тела. Он ознакомился с организацией работы, посетил палаты, пообщался с медперсоналом и мамами малышей и, конечно, оставил для них приятные и полезные подарки.

В завершение он поблагодарил врачей, но предупредил, что расслабляться пока не стоит. "Спасибо вам, врачам спасибо. Я почему к вам сегодня приехал - потому что Новый год, конечно. Но нам с вами предстоит и следующий год непростой, - сказал он. - Я вам благодарен, во-первых. А, во-вторых, прошу не расслабляться. Потому что кто его знает, как будет складываться обстановка. И дело не в пандемии, коронавирусе, - это мы уже научились лечить, мы это вылечим. Но нам надо быть начеку и готовыми ко всем событиям".

"У нас "война" не закончена. В будущем году нам придется спасать людей", - добавил Александр Лукашенко.-0-