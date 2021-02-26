Госнаград и Благодарности Президента Беларуси удостоены более 60 человек

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственных наград удостоены 58 представителей различных сфер деятельности. Соответствующий указ Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 26 февраля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Они награждены орденами, медалями и удостоены почетных званий за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, образцовое выполнение служебных обязанностей, проявленное мужество при спасении людей на воде, достижение высоких производственных показателей, значительный личный вклад в развитие машиностроения, строительной отрасли, сельского хозяйства, транспортного обслуживания, обучение и воспитание подрастающего поколения, подготовку высококвалифицированных кадров, заслуги в организации и оказании медицинской помощи населению, сферах образования, науки, искусства и спорта.

В числе награжденных орденом "За службу Родине" III степени - начальник 72-го гвардейского объединенного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов Вооруженных Сил Владислав Будик, начальник управления аварийно-спасательных служб и ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС Сергей Новик, орденом Почета - шлифовальщик механосборочного корпуса №3 ОАО "Гомсельмаш" Александр Березовский, орденом Франциска Скорины - директор гимназии №33 Минска Оксана Якубовская, медалью "За спасенную жизнь" - операторы расчета авиационного отряда эскадрильи беспилотных авиационных комплексов 927-го центра подготовки и применения беспилотных авиационных комплексов Вооруженных Сил Егор Лиша и Иван Прилепа.

В числе награжденных медалью "За отличие в воинской службе" - заместитель начальника главного управления Государственного пограничного комитета Николай Борейко, медалью "За отличие в охране общественного порядка" - военный комиссар Гомельской области Андрей Кривоносов, медалью "За отличие в охране государственной границы" - контролер отделения пограничного контроля 18-го погранотряда пограничной службы Максим Манейко, начальник 14-го погранотряда пограничной службы Павел Харченко.

Медали "За трудовые заслуги" в числе других удостоены главврач республиканского санатория "Ясельда" для ветеранов войны, труда и инвалидов Светлана Боровкова, фрезеровщик ремонтно-механического корпуса ОАО "Гомсельмаш" Николай Казюкин.

Среди награжденных медалью Франциска Скорины - старший преподаватель кафедры режиссуры Белорусского государственного университета культуры и искусств Александр Вавилов, завкафедрой почвоведения Белорусской государственной орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственной академии Тамара Персикова.

В соответствии с указом также присвоены почетные звания Республики Беларусь. Заслуженным деятелем науки стал завкафедрой патологической физиологии Белорусского государственного медицинского университета Франтишек Висмонт, заслуженным работником образования - завкафедрой тракторов, автомобилей и машин для природообустройства Белорусской государственной орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственной академии Анатолий Карташевич, заслуженным работником промышленности - генеральный конструктор научно-технического центра комбайностроения ОАО "Гомсельмаш" Сергей Федорович.

Почетного звания "Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Беларусь" удостоены директор ОАО "Нарочанские зори" Вилейского района Геннадий Кучко, председатель сельскохозяйственного производственного кооператива "Озеры Гродненского района" Александр Шишко.

Заслуженным работником транспорта стал директор транспортного унитарного предприятия "Брестский кооптранс" Анатолий Бортник, заслуженным тренером - тренер-преподаватель по тяжелой атлетике Минского областного комплексного центра олимпийского резерва Владимир Борздаков.

Кроме того, подписано распоряжение от объявлении Благодарности Президента Республики Беларусь 5 человекам за многолетний плодотворный труд, высокое профессиональное мастерство, значительный личный вклад в реализацию государственной политики в социально-трудовой сфере.

Этой награды удостоены начальник отдела организационно-кадровой и идеологической работы Министерства труда и социальной защиты Николай Баранов, директор Гомельского дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития Галина Долгополова, обувщик по пошиву ортопедической обуви Белорусского протезно-ортопедического восстановительного центра Сергей Дубровский, первый заместитель директора Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Александр Семич, первый заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Могилевского облисполкома Ольга Хадускина.-0-