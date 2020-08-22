"Гродненская земля - это наша земля" - Лукашенко пришел на митинг в Гродно

22 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко пришел на митинг в центре Гродно, куда он направился после встречи с депутатами областного Совета, передает корреспондент БЕЛТА.

Митинг прошел на площади Ленина под девизом "Не дадим развалить страну!" Его участники выступали за действующую власть, мир и созидание и скандировали, что страну никому не отдадут. На мероприятие пришло неожиданно много людей. Как сообщили корреспонденту БЕЛТА, во время выступления Президента на площади собралось более 20 тыс. человек.

Глава государства вышел на сцену под шквал аплодисментов. Митингующие несколько минут скандировали: "Лукашенко!"

"Много лет тому назад (старшие это хорошо помнят) еще совсем юным человеком свою первую предвыборную неосознанную кампанию я начинал с этого прекрасного региона, этого прекрасного города. Почему я тогда приехал в Гродно прежде всего? Потому что самыми главными, основными моими соперниками были, простите уж, поляки и католики - Зенон Станиславович (Позняк. - Прим. БЕЛТА), Станислав Станиславович (Шушкевич. - Прим. БЕЛТА) и Вячеслав Францевич (Кебич. - Прим. БЕЛТА). И решил: поеду к ним, полякам", - рассказал Александр Лукашенко.

По словам главы государства, тогда гродненцы попросили его решить несколько вопросов, хотя и не верили, что ему это удастся. "Я их решил в течение года в благодарность за то, что вы тогда первыми проголосовали за меня. Спасибо вам огромное, что эти годы вы меня поддерживали!" - выразил свою признательность жителям города Президент.

"Когда я подходил к этой площади, мне многие говорили, что в Гродно какая-то ситуация не та. Я говорил: "Неправда, не может быть, чтобы там так перевернулись люди". И увидев эту огромную многотысячную массу людей, я понял, что гродненская земля - это наша земля", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-