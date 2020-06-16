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16 июня 2020, 13:26

"Инвестиции инвестициям рознь" - Лукашенко обозначил приоритеты страны в привлечении капитала

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
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Лукашенко провел встречу с активом Гродненской области
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16 июня, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на совещании с активом Гродненской области обозначил приоритеты страны в привлечении инвестиций, передает корреспондент БЕЛТА.

"Формируя новую пятилетку, мы должны взять хороший пример с советских времен. Вы помните, там четко были расписаны объекты, которые будут введены в строй. И железобетонно выделялись денежные средства под эти объекты. Хорошие инвестиции - это богатство людей и региона. Надо определиться с основными объектами, которые мы построим в будущей пятилетке", - сказал Президент.

Говоря об иностранных инвестициях, он отметил, что инвестиции ради инвестиций Беларуси уже не нужны. "Если 10-15 лет назад мы говорили об инвестициях ради инвестиций, чтобы только были рабочие места, нам такие инвестиции сегодня не нужны. Мы не будем строить здесь предприятия только ради того, чтобы занять людей. Да, нужны рабочие места, но той остроты нет. Инвестиции, строительство производственных объектов нужны такие, которые будут приносить прибыль. Это основное. Поэтому инвестиции инвестициям рознь", - заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко обратил внимание, что за годы независимости в стране реализовали многие инвестпроекты. В частности, Китай предоставил кредитные линии на миллиарды долларов, но они не выбраны полностью. "Я никогда не соглашусь на то, чтобы кому-то отдать деньги, а он подумает, что строить. Нам надо строить то, что нужно. Самое главное, что будет приносить прибыль и продаваться на международных рынках", - пояснил глава государства.-0-

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