Кешбэк без подоходного налога и оплата наличными не более 500 БВ - изменен указ о безналичных расчетах

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 февраля подписал указ №37, которым корректируется указ №493 от 16 октября 2014 года "О развитии безналичных расчетов". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Документом предусмотрены два основных изменения.

Первое касается предельного размера платежа (суммы платежей в совокупности) наличными денежными средствами за товары (работы, услуги), реализуемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями физическим лицам в рамках одной сделки. Данный размер снижен с 1 тыс. базовых величин до 500 базовых величин (или в пересчете с Br29 тыс. до Br14,5 тыс.). Соответствующая норма вступит в силу через три месяца после официального опубликования указа.

Второе изменение относится к сфере налогообложения. Доходы физических лиц, выплаченные банками Беларуси в виде процентов от суммы оплаты товаров (работ, услуг) при использовании карточек, систем дистанционного банковского обслуживания, не признаются объектом налогообложения, но только если эти доходы не превышают 2% от суммы такой оплаты. Данная норма распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2021 года, и будет действовать до 1 января 2026 года.

Таким образом продлевается льгота по уплате подоходного налога с кешбэка (или, как его еще называют, манибэка), установленная ранее указом №493 "О развитии безналичных расчетов".-0-