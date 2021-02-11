Контроль за ценами останется одним из приоритетов государственной политики - Лукашенко

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Контроль за ценами останется одним из приоритетов государственной политики. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, выступая с докладом на VI Всебелорусском народном собрании, передает корреспондент БЕЛТА.

"Контроль за ценообразованием останется одним из приоритетов. В прошлой пятилетке мы показали, что можем добиваться низкой инфляции - на уровне 5-6% в год. Это исторический минимум для нашей страны. Но простому человеку нужен не общий индекс цен, а ценники, которые он видит на полках в магазинах", - отметил Александр Лукашенко.

Глава государства напомнил, что за ценообразованием в Беларуси следят Комитет государственного контроля и Министерство антимонопольного регулирования и торговли. К работе в этом направлении по просьбе Президента ранее также подключились депутаты и профсоюзы.

"Шаг себя оправдал. Они взялись за эту проблему очень серьезно, не формально, став еще одним фильтром на местах. Но жалоб от людей немало, - констатировал Александр Лукашенко. - Для людей, особенно с невысокими доходами, цены являются социальной и политической категорией. Здесь справедливость, действительно, превыше всего".-0-

Александр Лукашенко