"Мало не покажется" - Лукашенко поручил проверить ситуацию с ценами на лекарства

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил проверить ситуацию с ценами на лекарства в стране. Об этом он заявил сегодня, выступая с докладом на VI Всебелорусском народном собрании, передает корреспондент БЕЛТА.

Как сообщалось ранее, в связи с изменениями Налогового кодекса с 1 января 2021 года изменился законодательно установленный порядок взимания НДС по лекарственным средствам и медицинским изделиям, ранее освобожденным от этого налога, а именно: при реализации на территории Беларуси таких товаров, при их ввозе в страну введена ставка НДС в размере 10%.

"Когда правительство и парламент обсуждали эту тему и принимали решение, они мне докладывали и заверили, что за счет цены и других факторов лекарства не подорожают. Особенно тот спектр лекарств, которые нужны практически каждый день", - сказал Александр Лукашенко.

Однако от граждан стали поступать сигналы о росте цен на лекарственные препараты.

"Я организовал проверку. Комитет государственного контроля и соответствующие структуры подключены. Мы сейчас посмотрим и на государственные аптеки, и на частные. И мы увидим, обоснован там этот рост цен или нет. Мало не покажется", - предупредил Александр Лукашенко.-0-