Коротченко: в лице Александра Лукашенко мы видим выдающегося политика, лидера

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный редактор российского журнала "Национальная оборона" военный эксперт Игорь Коротченко поделился с журналистами впечатлениями от состоявшегося интервью с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"В лице Александра Лукашенко мы видим выдающегося политика, лидера. И масштаб его личности, безусловно, особенно раскрывается в личном интервью", - сказал Игорь Коротченко.

Он рассказал, что Александр Лукашенко еще раз подтвердил курс на стратегическое партнерство, союзнические отношения с Российской Федерацией, общность целей и задач в нынешнем непростом турбулентном мире, когда усиливается давление, ведется гибридная война.

"Беларусь - надежный союзник Российской Федерации. Наши народы связывают искренние отношения дружбы, приязни. И, конечно, белорусский лидер - это человек большого интеллекта, политической воли. И стратегического целеполагания. Это очень важно для современных политиков", - подчеркнул военный эксперт.

Он высказал мнение, что сегодня имеет место вырождение западных политиков, и уже нет личностей того масштаба, как были ранее. "Они сегодня сошли с политической арены. Мы видим политических карликов в Европе, которые в ряде своих выступлений и действий просто неадекватны и позорят свои нации, - сказал Игорь Коротченко. - Лукашенко - это человек, который достойно представляет Беларусь. Это масштабный политик. Я думаю, нам всем повезло, что во главе Беларуси стоит Александр Лукашенко, а во главе России - Владимир Путин, потому что масштаб их личностей во многом превосходит масштаб ведущих европейских политиков".

"Я очень впечатлен сегодняшним общением. Неформальным, теплым, искренним. И наши чувства уважения и приязни к Александру Григорьевичу только укрепляются. Думаю, что это интервью будет интересно с точки зрения эксклюзивных моментов, а для личного впечатления - колоссальная журналистская удача, когда можешь поговорить с таким политиком, задать вопросы, получить ответы, а самое главное - донести их потом до российской аудитории", - сказал главный редактор журнала.

Во время интервью

Игорь Коротченко отметил, что главное - это адекватное восприятие Президентом Беларуси существующей политической реальности, вызовов и угроз, необходимость защиты суверенитета государства в условиях гибридной войны, которая развязана против Беларуси. Он также обратил внимание на богатый многолетний политический опыт белорусского лидера: "Он имеет колоссальное значение. Особенно сейчас, когда мы видим усиливающееся давление на Беларусь, Россию. Мир вообще вступил в эпоху хаоса. И сильные политики - это национальное достояние любой страны. Александр Григорьевич именно политик такого масштаба".

Военный эксперт также отметил заслуги Президента Беларуси, который выдержал колоссальный удар Запада, пытавшегося совершить государственный переворот в Беларуси. "Мало стран, которые смогли так защитить свой суверенитет, как Республика Беларусь. Мы видели падение государств, их лидеров, разрушения, страдания, жертвы и кровь миллионов людей - там, где лидеры не смогли защитить свое государство", - сказал он.-0-

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