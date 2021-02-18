Кремль: встреча Лукашенко и Путина состоится 22 февраля

18 февраля, Минск /БЕЛТА - ТАСС/. Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут встречу 22 февраля, ожидаются продолжительные переговоры. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

"Встреча будет на следующей неделе, она будет 22 февраля. Два президента встретятся, можно ожидать весьма продолжительные переговоры", - сказал представитель Кремля.

По его словам, в повестке переговоров, в частности, двусторонние отношения и обмен мнениями по международной проблематике. "(Президенту Беларуси Александру Лукашенко. - Прим. БЕЛТА) наверняка есть о чем проинформировать российского президента, так как только что завершилось Всебелорусское народное собрание", - добавил представитель Кремля.-0-