Лукашенко 15-17 сентября примет участие в саммитах ОДКБ и ШОС в Душанбе

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 15-17 сентября посетит с рабочим визитом Таджикистан. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

В Душанбе Александр Лукашенко примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ и заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества. Кроме того, по предложению белорусского лидера в столице Таджикистана запланирована встреча глав государств ШОС и ОДКБ, на которой будет обсуждена ситуация в Афганистане и меры по обеспечению безопасности в регионе.

На полях мероприятий Президент Беларуси также пообщается с зарубежными лидерами.-0-