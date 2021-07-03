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Поздравления с Днем Независимости поступают от зарубежных лидеров в адрес Лукашенко и белорусского народа
(Обновлено 10.03)
3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 июля принимает участие в торжественных мероприятиях у Кургана Славы, сообщает БЕЛТА.
Глава государства примет участие в церемонии возложения, которая состоится у мемориального комплекса.
Прямую трансляцию мероприятия покажет телеканал "Беларусь 1".-0-
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