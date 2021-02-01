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01 февраля 2021, 11:08

Лукашенко: армия и пограничные войска почувствовали, что страну надо защищать более основательно

Александр Лукашенко и Анатолий Лаппо
Александр Лукашенко и Анатолий Лаппо

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Армия и пограничные войска почувствовали, что страну надо защищать более основательно. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, принимая с докладом председателя Государственного пограничного комитета Анатолия Лаппо, передает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко утвердил решение на охрану госграницы в 2021 годуЛукашенко утвердил решение на охрану госграницы в 2021 году
Как заявили в Госпогранкомитете, обстановка на белорусской границе в течение 2020 года оставалась стабильной и контролируемой, угроз пограничной безопасности не выявлено. Действующие с начала года ограничения из-за пандемии, наращивание плотности охраны границы и прикрытия рубежей привели к снижению противоправной деятельности.

"Прошлый год для всех нас был проверкой, особенно для людей в погонах, в том числе и для наших пограничных войск. Надо сказать, что в основном мы эту проверку выдержали: пограничные войска по своему основному направлению сработали намного лучше, чем другие силовые структуры. Но в целом нормально", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства отметил положительные результаты в борьбе с незаконной миграцией, наркотрафиком, контрабандой, террористическими угрозами. "Дело в том, что здесь, на западе, мы защищаем не только Беларусь - это рубежи Союзного государства. Поэтому мы уделяем серьезное внимание охране государственной границы", - подчеркнул Президент.

Он заметил, что ситуация с пандемией "усложнила работу на последнем метре нашей земли, особенно пограничникам и таможенникам". "Но ситуация была управляемой, и пограничники, и таможенники действовали заодно. Управляемой в том плане, что мои распоряжения быстро доводились до войск и исполнялись как никогда. Значит, армия и пограничные войска почувствовали, что надо защищать страну более основательно, серьезно. Поэтому реакция была соответствующая, - сказал Александр Лукашенко. - Это хорошо, что в нужный момент мы можем собраться и, если нужно, ответить".

В прошлом году была продолжена работа по повышению эффективности охраны государственной границы, совершенствованию инфраструктуры границы и приграничной территории. "Появились новые пограничные заставы, маневренные группы. Вы мне отдельно доложите, везде ли мы создали маневренные группы там, где мы планировали. Вы же помните, что их вообще ликвидировали: "умные" такие были, что нам, видите ли, они не нужны. Оказывается, нужны. Пусть небольшие, но в каждом пограничном отряде, группе должны быть эти маневренные группы, чтобы в любой момент прикрыть нужный участок границы, помочь пограничным заставам", - обратил внимание глава государства.

Как заявили в Госпогранкомитете, обстановка на белорусской границе в течение 2020 года оставалась стабильной и контролируемой, угроз пограничной безопасности не выявлено. Действующие с начала года ограничения из-за пандемии, наращивание плотности охраны границы и прикрытия рубежей привели к снижению противоправной деятельности.

"Вместе с тем на рубежах Беларуси сохранились риски и вызовы пограничной безопасности, связанные с незаконной миграцией, контрабандой и попытками пересечения границы радикально настроенными лицами. Территория Беларуси по-прежнему использовалась для транзита незаконных мигрантов из неблагополучных регионов в страны Евросоюза", - отметили в ведомстве.

Органы погранслужбы вскрыли и пресекли 12 каналов наркотрафика, выявили 45 лиц с признаками причастности к экстремистской деятельности. Однако в целом общее количество нарушителей законодательства о госгранице снизилось более чем в два раза - с 4 тыс. в 2019 году до 1,8 тыс. в 2020-м.

В числе основных задач на 2021 год в Государственном пограничном комитете назвали совершенствование инженерного и технического оборудования рубежей, а также приближение к ним мест дислокации подразделений. Продолжится активное строительство сигнализационных комплексов и установка автоматизированных постов технического наблюдения для надежного контроля охраняемых участков.

Например, созданный на пограничной заставе "Хойники" центр мониторинга позволяет дистанционно контролировать свыше 100 км границы с Украиной при помощи различных систем охраны и наблюдения. В этом году его возможности возрастут в несколько раз.-0-

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