Лукашенко: Беларусь хочет быть страной, от которой идут только мирные инициативы

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь хочет быть страной, от которой идут только мирные инициативы. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, принимая с докладом председателя Государственного пограничного комитета Анатолия Лаппо, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко отметил, что в прошлом году государство было вынуждено уделить особое внимание обеспечению безопасности. Некоторым это могло показаться бряцанием оружием. "Ничего подобного. Мы никогда не бряцали и бряцать оружием не собираемся. Мы, как и прежде, хотим быть островком безопасности в Европе и страной, от которой идут только мирные инициативы. Это наша перспектива", - подчеркнул Президент.

В то же время глава государства обратил внимание на то, что Беларусь вынуждена отвечать на вызовы и угрозы. "История нас учит тому, чтобы мы всегда были готовы ответить на любую провокацию, - сказал он. - Еще раз подчеркиваю: наша здесь ответственность не только за Беларусь, но и россиян. Надо отдать должное, что все-таки уровень охраны нашими пограничниками зоны ответственности превосходит любую границу в мире. Мы понимаем, что граница - это зеркало, лицо любого государства. Я могу спорить с любым, что нет такой охраны государственной границы в мире у другого государства, как в Беларуси. На этом уровне охрану государственной границы надо и поддерживать".

По итогам доклада Александр Лукашенко утвердил решение на охрану государственной границы органами пограничной службы в 2021 году.

Как заявили в Госпогранкомитете, обстановка на белорусской границе в течение 2020 года оставалась стабильной и контролируемой, угроз пограничной безопасности не выявлено. Действующие с начала года ограничения из-за пандемии, наращивание плотности охраны границы и прикрытия рубежей привели к снижению противоправной деятельности.

"Вместе с тем на рубежах Беларуси сохранились риски и вызовы пограничной безопасности, связанные с незаконной миграцией, контрабандой и попытками пересечения границы радикально настроенными лицами. Территория Беларуси по-прежнему использовалась для транзита незаконных мигрантов из неблагополучных регионов в страны Евросоюза", - отметили в ведомстве.

Органы погранслужбы вскрыли и пресекли 12 каналов наркотрафика, выявили 45 лиц с признаками причастности к экстремистской деятельности. Однако в целом общее количество нарушителей законодательства о госгранице снизилось более чем в два раза - с 4 тыс. в 2019 году до 1,8 тыс. в 2020-м.

В прошлом году завершено внедрение электронной очереди в пункте пропуска "Брузги". Совместно с Государственным таможенным комитетом проведена модернизация и реконструкция пункта пропуска "Урбаны" на белорусско-латвийской границе, продолжаются работы в пункте пропуска "Верхний Теребежов" на границе с Украиной, которые планируется завершить в марте текущего года. Также продолжается работа по передаче таможне отдельных функций пограничников в пунктах пропуска "Новая Рудня", "Котловка", "Мокраны" и "Свислочь".

"Большая работа проводится органами пограничной службы в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции и предупреждением ее завоза с территорий иностранных государств. В пунктах пропуска через границу пограничники совместно с сотрудниками санитарно-карантинных пунктов решают задачи по выявлению в потоке лиц с признаками опасного заболевания, выдают требования о самоизоляции тем, кто прибывает из стран красной зоны. В 2020 году обеспечен пропуск через границу около четырех миллионов транспортных средств и около девяти миллионов лиц. Снижение потоков обусловлено, прежде всего, введением сопредельными государствами ограничений на пересечение границы", - рассказали в комитете.

В числе основных задач на 2021 год в Государственном пограничном комитете назвали совершенствование инженерного и технического оборудования рубежей, а также приближение к ним мест дислокации подразделений. Продолжится активное строительство сигнализационных комплексов и установка автоматизированных постов технического наблюдения для надежного контроля охраняемых участков.

Например, созданный на пограничной заставе "Хойники" центр мониторинга позволяет дистанционно контролировать свыше 100 км границы с Украиной при помощи различных систем охраны и наблюдения. В этом году его возможности возрастут в несколько раз. Планируется также завершить работы по обозначению белорусско-украинской границы со стороны Беларуси в пределах Лельчицкого района Гомельской области.-0-