Лукашенко: банковская система - один из ключевых элементов экономической безопасности

20 июля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Банковская система - один из ключевых элементов экономической безопасности. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с руководством Национального банка в рамках принятия кадровых решений, передает корреспондент БЕЛТА.

"Банковская система - один из ключевых элементов нашей экономической безопасности, и это особенно ощущается в период текущего мирового кризиса. Притом не только экономического, я бы сказал, комплексного, всестороннего кризиса", - подчеркнул белорусский лидер.

Он отметил, что за годы независимости в стране создана неплохо функционирующая банковская система. В Беларуси 25 банков, в чьих уставных фондах не только белорусский, но и российский, казахский, австрийский и швейцарский капиталы. "Это говорит об открытости белорусской экономики и уверенности международных партнеров в ее будущем. В противном случае капитал бы не размещали в наших банках", - заметил Президент.-0-