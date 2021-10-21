Рабочая группа по доработке новой Конституции собралась на первое совещание у Лукашенко

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит встречу с рабочей группой по доработке проекта новой Конституции страны, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства в начале мероприятия напомнил о ранее принятом решении доработать поправки в Конституцию на уровне экспертной группы. "Совсем недавно мы договорились, что проведем заседание Конституционной комиссии после того, как рабочая группа, члены которой здесь присутствуют, закончат - вместе со мной, конечно, - написание Конституции. Ее конечный вариант будет вынесен на заседание Конституционной комиссии и сразу же на референдум", - отметил Президент. То есть задача рабочей группы, как ее сформулировал Александр Лукашенко, - продолжить начатую Конституционной комиссией деятельность.

Впоследствии квалифицированные юристы помогут сформулировать предложения рабочей группы грамотным с юридической точки зрения языком. "Наше дело - определиться и предложить Конституционной комиссии и людям варианты будущей Конституции хотя бы по основным моментам, которые очень важны для управления государством и так или иначе обсуждаются нашими людьми", - подчеркнул Президент.

В состав рабочей группы вошли глава Администрации Президента Игорь Сергеенко, председатель Совета Республики Наталья Кочанова и представители обеих палат парламента, заместитель госсекретаря Совета безопасности Александр Рахманов, руководитель Аппарата Совета Министров Константин Бурак, зампредседателя Конституционного суда Наталья Карпович и судья Ольга Сергеева, председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда, помощник главы государства Александр Косинец и доктор педагогических наук, профессор Александр Радьков.

"Естественно, здесь собрались прежде всего государственники и управленцы со стажем, опытные люди разных профессий. Именно они должны формировать облик новой Конституции, - обратил внимание белорусский лидер. - В силу своего статуса и опыта руководящей работы на высоких постах вы глубже понимаете смысл преобразований Основного закона, их обоснованность, перспективность в плане развития нашей государственности и защиты наших национальных интересов".

Александр Лукашенко подчеркнул, что в первую очередь рабочей группе предстоит сосредоточиться на ряде нерешенных принципиальных вопросов, которых, по его словам, немало. "Надо каждый детально обсудить в конструктивном ключе и найти самые оптимальные решения. Если в процессе работы увидите, что еще какие-то положения требуют дошлифовки - тоже предлагайте свои походы", - сказал он.

"Главное в работе нынешней рабочей группы над конституционными изменениями - не допустить разбалансированности системы органов государственной власти. Важно избежать смешения функций и полномочий ключевых органов, обеспечить согласованность их действий", - расставил акценты белорусский лидер.

Особое внимание, по мнению Президента, надо уделить новому органу - Всебелорусскому народному собранию. "Предстоит определить его статус, порядок формирования и компетенцию. Сделать это так, чтобы не нарушить устойчивость государственного аппарата, не допустить появления в стране двоевластия", - очертил круг задач Александр Лукашенко.

При этом деятельность рабочей группы должна быть активной и оперативной с самого начала, поскольку времени на раскачку абсолютно нет, обратил внимание глава государства. "Итогом деятельности группы станет проект Основного закона, который, как я сказал, обсудим на Конституционной комиссии и внесем для всенародного обсуждения. А потом уже дошлифовываем после всенародного обсуждения, и проект идет на референдум", - пояснил Президент.

По предложению главы государства работа группы будет сконцентрирована и сведена в Администрацию Президента, а глава Администрации будет оперативно руководить этой деятельностью. "Администрация Президента - тот орган, который и должен в данном случае заниматься этой работой, как это было и в прошлом".

Как сообщалось, 28 сентября на расширенном заседании Конституционной комиссии глава государства, подводя итоги дискуссии, определил, как и кто до референдума будет дорабатывать проект новой Конституции. По его поручению было подготовлено распоряжение Президента о создании рабочей группы, которая теперь и занимается этим вопросом.

"Я буду с ними часто встречаться, чтобы ответить на какие-то вопросы. А потом, перед вынесением на всенародное обсуждение того проекта, мы с вами в таком же составе соберемся. Комиссия (Конституционная. - Прим. БЕЛТА) не распускается, не исчезает. Она продолжает работать, - сказал Александр Лукашенко. - Группа юристов после всенародного обсуждения каждую строчку просмотрит и окончательно юридическим языком пропишет документ, который будет выноситься на референдум. Вот где юристы будут. А эта группа должна быть не только юристов. Это должна быть группа специалистов, где должны быть и экономисты, и управленцы".

По словам Президента, референдум по новой редакции Конституции Беларуси состоится не позднее февраля 2022 года.

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