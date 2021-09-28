Лукашенко определил, как и кто до референдума будет дорабатывать проект новой Конституции

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко, подводя итоги дискуссии на расширенном заседании Конституционной комиссии, определил, как и кто до референдума будет дорабатывать проект новой Конституции, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это не последняя наша встреча. Я еще раз озвучу то, что вначале говорил. Администрация Президента подготовит распоряжение Президента, которым будет создана группа, которая доработает проект Конституции и выйдет на более совершенный проект. Я буду с ними часто встречаться, чтобы ответить на какие-то вопросы. А потом, перед внесением на всенародное обсуждение того проекта, мы с вами в таком же составе соберемся. Комиссия не распускается, не исчезает. Она продолжает работать. Группу вы будете знать. Вносите вы тоже туда свои предложения, - сказал глава государства. - Группа юристов после всенародного обсуждения каждую строчку просмотрит и окончательно юридическим языком пропишет документ, который будет выноситься на референдум. Вот где юристы будут. А эта группа должна быть не только юристов. Эта должна быть группа специалистов, где должны быть и экономисты, и управленцы".

В качестве примера Александр Лукашенко привел вопрос о том, какими должны быть функции и роль Всебелорусского народного собрания: "Вы что, считаете, что юристы по специальности лучше будут знать, чем Андрейченко (председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко. - Прим. БЕЛТА) функции эти? Нет. Он это прошел, это вся его жизнь. И он уже будет знать, как эксперт: это подойдет, это - нет. Это будет его мнение. Вот он не юрист, хотя в парламенте давно уже юристом тоже стал".

"Поэтому разные должны быть люди. Высокого уровня. Управленцы должны быть крепкие. А потом окончательный вариант, Ольга Ивановна (заместитель главы Администрации Президента Ольга Чуприс. - Прим. БЕЛТА), пожалуйста, соберите юристов и посмотрите с юридической точки зрения. Потому что Конституция - это прежде всего юридический документ", - сказал глава государства.

Таким образом, после доработки нынешнего проекта и его всенародного обсуждения юристы окончательно доработают документ и представят Президенту для последующего вынесения на референдум. Александр Лукашенко акцентировал внимание: на этом этапе в группе по доработке проекта новой Конституции могут принять участие и члены Конституционной комиссии. "Эта группа не только из ныне присутствующих людей. Этих людей надо определить. С такой группой я дорабатывал лично Конституцию эту (речь о практике подготовки проекта ныне действующего в стране Основного закона. - Прим. БЕЛТА), - отметил белорусский лидер. - Не надо говорить, что Конституция - это дело юристов. Нет. Юристы, если будет идея, могут ее облечь в любую форму. Но это уже будет на последней стадии".

В заключение Александр Лукашенко поставил четкие задачи и довел сроки: "Надо в ближайшую неделю внести предложение по этой группе. Чтобы мы в течение хотя бы месяца доработали Конституцию. Потом соберемся, еще раз обсудим, внесем на рассмотрение народа. И в конце юристы доработают. Мы снова с вами соберемся перед вынесением не референдум. Вы заранее получите проект, прочитаете, просмотрите, и окончательно примем решение".

Как сообщалось БЕЛТА, Александр Лукашенко заявил, что референдум по новой редакции Конституции Беларуси состоится не позднее февраля 2022 года. "Важно, чтобы вся проводимая работа по конституционному строительству стала основой для консолидации белорусского общества, заложила прочный правовой фундамент для развития страны на перспективу. Уверен, так и будет, потому что окончательное решение примет народ. Как я уже говорил, референдум состоится не позднее февраля будущего года", - сказал Президент.-0-

Лукашенко: референдум по новой редакции Конституции Беларуси состоится не позднее февраля 2022 года