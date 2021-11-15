Лукашенко: Беларусь готова отправить беженцев обратно на родину, но они не хотят возвращаться домой

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь готова отправить беженцев обратно на родину, но они не хотят возвращаться домой. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с рабочей группой по доработке проекта Конституции, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко подчеркнул, что белорусская сторона делает все для того, чтобы беженцы не накапливались на Государственной границе. Более того, заявил Президент, Беларусь готова отправить беженцев, которые передумали ехать в Евросоюз, обратно на родину.

"Мы готовы, как это обычно делали, посадить всех в самолеты, в том числе и "Белавиа", которые отвезут их обратно домой. Но это люди, надо сказать, очень упертые: никто возвращаться не хочет. И понятно: им некуда возвращаться. У них нет там жилья, они понимают, что там нечем накормить детей. Более того, некоторые просто опасаются за свою жизнь, возвращаясь обратно, - констатировал глава государства. - Я хочу, чтобы и вы понимали: идет очень активная работа в том направлении, чтобы уговорить людей - пожалуйста, вернитесь домой. Но никто возвращаться не хочет".

Президент упомянул и о недавнем предложении мюнхенских властей принять находящихся на белорусско-польской границе беженцев. Александр Лукашенко обратил внимание, что две-три тысячи мигрантов - это не проблема для Евросоюза. "Если поляки не дают гуманитарного коридора, препятствуют этому, мы можем "Белавиа" вывезти их в Мюнхен. Что за проблема? Что это за предложение: "Вы дайте нам, пожалуйста, гуманитарный коридор через Польшу, мы их заберем". Да мы вывезем их своими самолетами и в Мюнхен направим, если это нужно", - сказал глава государства.-0-

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