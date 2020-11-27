Лукашенко: Беларусь готова помочь Польше в лечении больных коронавирусом

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь готова помочь Польше в лечении больных коронавирусом. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время посещения 6-й городской клинической больницы Минска, передает корреспондент БЕЛТА.

В больнице Президент вновь высказался о желании польских властей переманить в свою страну белорусских медиков. "Нам надо своих больных лечить, но мы готовы и им помочь. Но только давайте по-человечески: вам надо - мы к вам отправим бригаду, поможем", - предложил Александр Лукашенко.

Как сообщалось, глава государства 27 ноября ознакомился с лечением больных коронавирусом в 6-й городской клинической больнице Минска. Как доложил Александру Лукашенко главный врач медучреждения Игорь Юркевич, медицинскую помощь больным с коронавирусом оказывают более тысячи сотрудников. С начала эпидемии в клинике помогли 5,5 тыс. людей с инфекцией COVID-19. Сейчас в учреждении находятся 767 пациентов, из них 28 - в реанимации.

Средняя зарплата в учреждении за октябрь составила более Br2,2 тыс., при этом у врачей - более Br3,3 тыс., у среднего медицинского персонала - Br2,4 тыс., у других сотрудников - Br1,36 тыс. "У врачей реанимации зарплата порядка Br7-9 тыс., - подчеркнул Игорь Юркевич. - Люди привыкли к хорошему подспорью и с удовольствием работают. Молодые специалисты квартиры построили за счет этих надбавок".

"Они делают большое дело. Если в "красной" зоне человек работает, пусть он и получает (высокую зарплату. - Прим. БЕЛТА)", - сказал Президент.

Заслушав доклады, Александр Лукашенко ознакомился с организацией лечения граждан и направился в блок с пациентами, заболевшими коронавирусом. Затем глава государства посетил Городской центр трансфузиологии. Здесь ему рассказали, как организована процедура донации. По словам врачей, ежедневно в центре обслуживают 120-150 доноров крови, плазмы и тромбоцитов.-0-