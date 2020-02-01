Лукашенко: Беларусь и ее народ готовы работать на стабильность и мир

1 февраля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Беларусь и ее народ готовы работать на стабильность и мир. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с Государственным секретарем США Майклом Помпео, передает корреспондент БЕЛТА.

Майкл Помпео во время встречи

"Я готов обсудить все вопросы, которые сегодня в повестке наших отношений. И искренне и честно ответить на все вопросы, которые так или иначе бытуют в истеблишменте США", - сказал глава государства.

Во время встречи

"Но вы должны знать, что вы приехали в нормальную страну, где живет нормальный народ. Народ и страна, которые готовы работать на стабильность и мир. По крайней мере, в этом регионе. Думаю, об этом мы еще с вами поговорим. Я приветствую вас в Беларуси и рад нашей встрече", - добавил Александр Лукашенко.-0-

Александр Лукашенко

Фото Николая Петрова