Лукашенко: Беларусь и Россия приступают к перезагрузке совместного экономического пространства

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия приступают к перезагрузке совместного экономического пространства. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на заседании Высшего государственного совета Союзного государства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Жизнь не стоит на месте. Все мы в той или иной степени осознаем необходимость дальнейшего движения вперед по пути союзного строительства. Тем самым обеспечивается защита интересов Беларуси и России в общемировом пространстве", - отметил Президент.

Исходя из этого, лидеры Беларуси и России в 2019 году поставили перед правительствами задачу оценить итоги союзной интеграции и определить шаги по ее углублению. Итогом этой работы стал проект Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы. После их утверждения Высшим госсоветом правительствам необходимо в течение двух лет принять меры по реализации целого ряда концептуальных решений, отметил Александр Лукашенко.

"По сути, мы приступаем к перезагрузке совместного экономического пространства. Она предполагает внедрение современных технологий, стилей, методов принятия решений", - заявил глава государства.

По его словам, результатом этой работы должны стать формирование качественно новой среды оборота товаров и услуг, создание объединенных отраслевых рынков, реализация единых финансовой, налоговой, кредитной, промышленной и других политик.

"На новый уровень следует вывести сотрудничество органов государственного управления, поставив перед ними задачу решать вопросы двусторонних отношений в первоочередном порядке с учетом взаимных интересов. Вместе с тем хочу предостеречь правительства от углубления в теорию. Практическую отдачу от принимаемых решений мы должны увидеть, что называется, уже завтра. Прежде всего речь идет о реализации крупных совместных проектов. Положительные примеры у нас уже есть. Они не единожды обсуждались на уровне глав государств. В частности, в сферах атомной энергетики и освоения космоса", - отметил Президент.

Беларусь и Россия достигли договоренностей и по другим перспективным направлениям совместной работы. Это проекты по пилотируемой космонавтике и созданию нового аппарата зондирования Земли сверхвысокого разрешения, в сфере проектирования и производства электронной компонентной базы.

Александр Лукашенко попросил Постоянный комитет Союзного государства взять эти вопросы на особый контроль. "Все договоренности президентов по таким важным перспективным направлениям должны быть формализованы через соответствующие решения союзных органов", - подчеркнул глава государства.

Президент убежден, что все принятые на заседании Высшего государственного совета документы в очередной раз подтверждают наличие огромного потенциала для дальнейшего развития Союзного государства. "Впереди нас ждет большая работа, но я уверен: все намеченное будет реализовано в полном объеме на благо наших стран и народов, что соответствует целям и принципам союзного строительства", - подытожил белорусский лидер.-0-

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