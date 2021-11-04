Лукашенко: Беларусь и Россия сделали очередной важный шаг на пути союзного строительства

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия сделали очередной важный шаг на пути союзного строительства. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на заседании Высшего государственного совета Союзного государства, подводя итоги встречи, передает корреспондент БЕЛТА.

"Через 25 лет с момента подписания договора об образовании сообщества Беларуси и России мы делаем очередной важный шаг на пути союзного строительства", - сказал Александр Лукашенко.

На заседании Высшего государственного совета стороны утвердили масштабный пакет интеграционных документов. Они нацелены на укрепление экономического потенциала двух стран, отметил Президент.

Глава государства выразил признательность правительствам Беларуси и России за кропотливую и плодотворную работу и всем экспертам, принимавшим участие в подготовке этих документов. Членов ВГС, правительств и парламентов, Постоянного комитета Союзного государства Александр Лукашенко как председатель Высшего государственного совета попросил обеспечить практическую реализацию союзных программ и принятых решений.-0-