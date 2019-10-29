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29 октября 2019, 07:07

Лукашенко: Беларусь и Турция стремятся к развитию всесторонних связей

Фото из архива
Фото из архива

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с национальным праздником - Днем Республики. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства выразил надежду на то, что позитивная динамика белорусско-турецкого сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной отраслях, а также высокий уровень взаимопонимания и поддержки на международной арене будут способствовать дальнейшему сближению стран.

Президент также упомянул о встрече с турецким лидером, которая состоялась в апреле этого года в Анкаре. "Результаты двусторонних переговоров отчетливо свидетельствуют о том, что Беларусь и Турция являются надежными друзьями и партнерами, имеют стремление к более активным и всесторонним связям", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал Реджепу Тайипу Эрдогану крепкого здоровья и дальнейших успехов, а народу Турции - мира и благополучия.-0-

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