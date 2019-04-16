Встреча Лукашенко и Эрдогана проходит в Турции

16 апреля, Анкара /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Церемония официальной встречи Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом проходит в Анкаре, передает корреспондент БЕЛТА.

Главы государств проведут переговоры в Белом дворце - официальной резиденции Президента Турции. Александр Лукашенко и Реджеп Тайип Эрдоган обсудят развитие двусторонних отношений в узком формате, а также с участием членов делегаций.

Церемония официальной встречи Александра Лукашенко в Президентском дворце началась с протокольных мероприятий, с присущим им национальным колоритом. Еще на подъезде кортеж белорусского лидера встретила конная кавалерия из 40 всадников, которые сопроводили его до главных дворцовых ворот.

Александр Лукашенко и Реджеп Тайип Эрдоган встретились уже на территории Белого дворца. Во время церемонии оркестр исполнил гимны Беларуси и Турции, на фоне которых по национальной протокольной практике был сделан 21 выстрел. -0-