Лукашенко: Беларусь планирует участвовать в сессии Генассамблеи ООН на уровне высоких представителей

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь планирует участвовать в сессии Генеральной Ассамблеи ООН на уровне высоких представителей. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 19 июля в интервью арабоязычному телеканалу Sky News Arabia, передает корреспондент БЕЛТА.

Главе государства был задан вопрос, собирается ли он принимать участие в очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. "Данный вопрос я еще не рассматривал. Но или я, или представители Беларуси на очень высоком уровне, конечно же, будут присутствовать на Генассамблее и будут иметь возможность высказаться по всем вопросам, по которым Беларусь считает нужным это сделать", - ответил Александр Лукашенко.

Он обратил внимание на то, что Беларусь была в числе первых стран, подписавших устав Организации Объединенных Наций. "Мы это очень ценим и дорожим этим. Поэтому мы всегда принимаем участие на том или ином уровне, в той или иной форме с представителями высокого уровня в сессиях Генеральной Ассамблеи ООН", - сказал глава государства.-0-