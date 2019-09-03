Лукашенко: Беларусь продолжит следовать в направлении укрепления мира и безопасности в Европе

3 сентября, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Беларусь продолжит следовать в направлении укрепления мира и безопасности в Европе. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Томасом Гремингером, передает корреспондент БЕЛТА.
Глава государства поблагодарил руководителя ОБСЕ за поддержку идеи проведения в Минске международной конференции высокого уровня на тему противодействия терроризму. "Мы это очень ценим, благодарны за то, что международные организации доверяют Беларуси проведение подобных форумов. Естественно, вы должны это понимать, и мы это хорошо понимаем. Нас это ко многому обязывает. Мы стараемся соответствовать тому уровню, степени доверия, которые получаем от вас, от международных организаций, в плане региональной безопасности", - подчеркнул Александр Лукашенко.
Он заверил, что Беларусь продолжит следовать в этом направлении. "Вы в лице нашей страны всегда получите хорошего партнера, на которого можете опереться для укрепления мира и безопасности", - сказал глава государства, обращаясь к Томасу Гремингеру.
Президент отметил высокий уровень сотрудничества между Беларусью и ОБСЕ. "У нас сложилась уже добрая традиция обсуждать основные вопросы нашего взаимодействия в Европе, - сказал он. - Очень благодарен вам, ОБСЕ за оценку нашей роли в плане безопасности на Европейском континенте".
В свою очередь Томас Гремингер поблагодарил белорусского лидера за возможность посетить Минск и отметил, что это уже четвертый визит за последние 13-14 месяцев. "Хочу выразить глубокую благодарность за активное участие в деле содействия миру и безопасности, ваше активное сотрудничество с ОБСЕ, проведение ряда встреч, в том числе контактной группы (трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Украине. - Прим. БЕЛТА), содействие инициативам, которые нацелены на укрепление мира и безопасности", - добавил он.
Отдельно генсек ОБСЕ упомянул участие Беларуси в достижении минских договоренностей ("Минск-1") и согласовании комплекса мер по выполнению минских соглашений ("Минск-2"). "Было очень отрадно услышать то, что вы говорили про "Минск-2". Считаю, что нам надо продолжать дискуссию по этому вопросу", - сказал Томас Гремингер.-0-