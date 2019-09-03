Лукашенко: Беларусь продолжит следовать в направлении укрепления мира и безопасности в Европе

3 сентября, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Беларусь продолжит следовать в направлении укрепления мира и безопасности в Европе. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Томасом Гремингером, передает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко: терроризм стал одной из самых мощных и осязаемых угроз глобальной безопасности Глава государства подчеркнул, что данная тема чрезвычайно важна для обеспечения безопасности каждого государства, на каком бы континенте оно ни находилось.

Глава государства поблагодарил руководителя ОБСЕ за поддержку идеи проведения в Минске международной конференции высокого уровня на тему противодействия терроризму. "Мы это очень ценим, благодарны за то, что международные организации доверяют Беларуси проведение подобных форумов. Естественно, вы должны это понимать, и мы это хорошо понимаем. Нас это ко многому обязывает. Мы стараемся соответствовать тому уровню, степени доверия, которые получаем от вас, от международных организаций, в плане региональной безопасности", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Лукашенко выступил с инициативой формирования "пояса цифрового добрососедства" "Беларусь уже более 20 лет укрепляет дружественные отношения со странами-соседями в рамках инициативы о "поясе добрососедства", которая оправдала себя в полной мере", - предложил глава государства.

Лукашенко призывает к созданию антитеррористического фронта силами международных организаций "Убежден, что создание сплоченного антитеррористического фронта силами ООН, ОБСЕ, ЕС, ОДКБ, СНГ, ШОС и иных международных организаций - единственно верный способ мощно и эффективно противостоять этой угрозе", - заявил белорусский лидер.

Он заверил, что Беларусь продолжит следовать в этом направлении. "Вы в лице нашей страны всегда получите хорошего партнера, на которого можете опереться для укрепления мира и безопасности", - сказал глава государства, обращаясь к Томасу Гремингеру.

Президент отметил высокий уровень сотрудничества между Беларусью и ОБСЕ. "У нас сложилась уже добрая традиция обсуждать основные вопросы нашего взаимодействия в Европе, - сказал он. - Очень благодарен вам, ОБСЕ за оценку нашей роли в плане безопасности на Европейском континенте".

В свою очередь Томас Гремингер поблагодарил белорусского лидера за возможность посетить Минск и отметил, что это уже четвертый визит за последние 13-14 месяцев. "Хочу выразить глубокую благодарность за активное участие в деле содействия миру и безопасности, ваше активное сотрудничество с ОБСЕ, проведение ряда встреч, в том числе контактной группы (трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Украине. - Прим. БЕЛТА), содействие инициативам, которые нацелены на укрепление мира и безопасности", - добавил он.

Отдельно генсек ОБСЕ упомянул участие Беларуси в достижении минских договоренностей ("Минск-1") и согласовании комплекса мер по выполнению минских соглашений ("Минск-2"). "Было очень отрадно услышать то, что вы говорили про "Минск-2". Считаю, что нам надо продолжать дискуссию по этому вопросу", - сказал Томас Гремингер.-0-