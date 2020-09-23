Лукашенко: Беларусь стремится к укреплению взаимодействия с Саудовской Аравией

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза аль-Сауда, наследного принца, заместителя премьер-министра, министра обороны Мухаммеда бен Сальмана бен Абдель Азиза аль-Сауда и народ этой страны с Национальным днем. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

"Беларусь считает вашу страну своим важным партнером на Ближнем Востоке, стремится к дальнейшему укреплению существующих направлений взаимодействия и предлагает совместно открывать новые горизонты сотрудничества, - говорится в поздравлении Королю Саудовской Аравии. - Убежден, что, несмотря на временные трудности, мы сумеем реализовать весь существующий потенциал двусторонних отношений в торговой и инвестиционной отраслях".

В поздравительном послании в адрес наследного принца глава белорусского государства выразил уверенность, что высокий уровень политических контактов между Минском и Эр-Риядом будет содействовать укреплению и расширению сотрудничества в торговой, инвестиционной, энергетической и гуманитарной сферах.-0-