Лукашенко: Беларусь заинтересована делиться технологиями с Узбекистаном

25 апреля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заинтересована делиться технологиями с Узбекистаном и создать там успешные предприятия. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, передает корреспондент БЕЛТА.

"Не только большие империи могут помогать нам с вами. Много хороших технологий есть и в средних, малых государствах. У нас есть технологии, которые нужны Узбекистану, узбекскому народу, очень похожему на белорусов. У меня лично есть азарт перенести эти технологии в Узбекистан и создать там современные предприятия, которые будут примером для других", - сказал Александр Лукашенко.

Эти планы отражены в дорожной карте развития сотрудничества, которые ранее разработали страны. "Мы очень четко выполняем с вами намеченные планы. Когда-то мы договорились о том, что выработаем дорожную карту - план наших действий. Мы это сделали, там 155 мероприятий. Я бы не сказал, что мы где-то отстаем. Критерий у нас товарооборот. Он у нас за год вырастает на 20%", - констатировал Президент.

Однако, отметил он, Беларусь и Узбекистан могут достичь гораздо больших результатов в торговле. "Выполняя дорожную карту, мы будем увеличивать товарооборот. Я помню свое обещание. У меня есть большой интерес в производствах, которые нужны Узбекистану", - подчеркнул Александр Лукашенко.

По словам главы государства, Беларусь намерена приложить максимум усилий для реализации намеченных планов.

В свою очередь Шавкат Мирзиеев обратил внимание, что выполнение мероприятий дорожной карты находится на его личном контроле. "Мы договорились ваши мощные технологии перенести в Узбекистан и только-только начали сотрудничать во всех сферах, но результат уже виден", - заявил узбекистанский лидер.

Как сообщалось БЕЛТА, в сентябре 2018 года состоялся официальный визит главы белорусского государства в Узбекистан, по итогам которого подписано 19 международных документов по приоритетным направлениям сотрудничества, а позже утвержден план мероприятий (дорожная карта) по развитию сотрудничества между двумя странами. Минск и Ташкент конструктивно сотрудничают на международной арене, оказывают взаимную поддержку на выборах в органы системы ООН. Договорная база включает 60 соглашений. В 2018 году товарооборот достиг $157,4 млн. Сальдо торговли положительное в размере почти $70 млн.-0-