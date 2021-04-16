Лукашенко: Беларусь заинтересована в продолжении плодотворного торгово-экономического сотрудничества с Эквадором

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Гильермо Лассо с избранием Президентом Республики Эквадор. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Беларусь заинтересована в продолжении плодотворного торгово-экономического сотрудничества с Эквадором, расширении контактов в сферах образования и науки, усовершенствовании договорно-правовой базы двусторонних отношений", - говорится в поздравлении.

Глава белорусского государства выразил надежду, что при поддержке Гильермо Лассо взаимодействие Минска и Кито выйдет на новый этап развития, отвечающий интересам народов двух стран.-0-