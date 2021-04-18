Лукашенко: Беларусь заинтересована в реализации проектов с Зимбабве в областях энергетики и транспорта

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва. Фото из архива
18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Республики Зимбабве Эммерсона Мнангагву с Днем независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"Республика Беларусь заинтересована в дальнейшем развитии успешного взаимодействия и реализации запланированных проектов в областях энергетики, транспорта, сельского хозяйства и добычи природных ресурсов", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко отметил важность продолжения совместной работы по выполнению договоренностей, достигнутых во время контактов на высшем уровне.-0-