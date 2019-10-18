Лукашенко: Беларуси посчастливилось обрести свою независимость мирным путем

18 октября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Беларуси посчастливилось обрести свою независимость мирным путем. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече в Академии управления при Президенте Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нам посчастливилось после распада СССР удержать свою страну мирно. Мы тихо, спокойно создали свое государство. Уникальный случай. Но нас тоже испытывали. Но хорошо, что не войной. Плохо, что этими санкциями. Это была развернута против нас экономическая война", - сказал Президент.

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