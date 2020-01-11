Лукашенко: белорусскому народу под силу преодолеть все трудности

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусскому народу под силу преодолеть все трудности. Об этом заявил глава государства Александр Лукашенко сегодня на приеме от имени Президента Беларуси в канун старого Нового года, передает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко вручил государственные награды госслужащим, артистам и журналистам Александр Лукашенко вручил орден Почета председателю Комитета государственного контроля Леониду Анфимову, руководителю Брестского облисполкома Анатолию Лису и мэру Минска Анатолию Сиваку.

"Главное - не сбавлять скорость и не отклоняться от выбранного нами пути, - сказал Президент. - Нас много, но Беларусь у нас одна. И эта простая истина лежит в основе государственного суверенитета и независимости страны".

"Сегодня мы сравниваем мир вокруг нас с океаном, который бесконечно в последнее время штормит. Беларусь в нем хоть и не самый большой, может быть, и небольшой, но довольно крепкий корабль, который мы должны сохранить", - отметил он.

Еще буквально вчера белорусы подводили итоги уходящего года, а сегодня уже 2020-й начинает разбег, погружая в водоворот событий, дел, фактов и мнений. "Он будет по-своему особенным и станет таким, абсолютно таким, каким мы его с вами сделаем. Надо только, как и прежде, ценить и беречь то, что имеем, сохранять и развивать лучшее, разрабатывать и создавать самое передовое. В противном случае отстанем. А сплоченность, наша любовь к Родине многократно приумножат наши силы для новых достижений", - уверен Александр Лукашенко.

Прием в канун старого Нового года стал хорошей традицией, у нее есть своя история. "Мы всегда вспоминаем, что изначально это была встреча с журналистами. Но со временем круг гостей нашего праздничного вечера становился больше. Неизменным оставалось одно: приглашение на новогодний прием - это своеобразный подарок для тех, кто в минувшем году был на высоте профессионального успеха, кто искренне предан стране и нашему народу", - продолжил глава государства.

Сегодня собрались учителя и врачи, деятели культуры и искусства, ученые и государственные служащие, представители силового блока и общественных организаций, журналисты, спортсмены. "Приятно видеть знакомые лица. Хочу поприветствовать и тех, кто впервые приглашен на этот праздник. Рад в теплой и неформальной обстановке еще раз поздравить всех с наступившим Новым годом, с Рождеством, поблагодарить за личные достижения, которые уже стали нашей общей историей", - сказал глава государства.

Обращаясь к приглашенным на прием, Александр Лукашенко отметил, что их авторитет и высокие результаты являются ярким примером для всего общества. "Именно вам, единомышленникам с твердой государственной позицией и пониманием глобальных процессов развития современного мира, предстоит стать истинными лидерами мнений", - убежден Президент.

"Каждый из вас должен отстаивать национальные интересы, в том числе в информационном пространстве. Это задача государственного масштаба. И вам ее решать, противопоставляя свои глубокие знания, мудрость, аналитический ум примитивным суждениям и порой откровенным спекуляциям", - добавил Александр Лукашенко.

Глава государства искренне пожелал собравшимся всегда быть окруженными теплом и любовью, чтобы отличное настроение и душевный подъем сопровождали во всех делах и начинаниях. Президент также выразил уверенность, что достижения коллег, которые удостоены заслуженных наград, вдохновят всех на новые свершения во имя мира и процветания Беларуси.

"Убежден, что все присутствующие в этом зале заслуживают высоких государственных наград. Представляйте их к награждению, я не возражаю. Но это символ, это знак. Надо, чтобы таких награжденных людей здесь было больше", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-