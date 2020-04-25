Лукашенко: без малой родины, особенно деревень, не может быть ни суверенитета, ни независимости

25 апреля, Лясковичи /Корр. БЕЛТА/. Без малой родины, особенно деревень, не может быть ни суверенитета, ни независимости. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня журналистам во время участия в республиканском субботнике, передает корреспондент БЕЛТА.

"За последние годы это было действенное, идейное дело - объявить трилогию малой Родины. Что сделали, а что не сделали. Скажу честно: сделали не все, что могли. Если бы еще трилогии объявили, сделали бы еще больше. Но главное - мы повернули людей к их малой родине. Особенно к деревенькам, к тем домам, которые остались от родителей, бабушек и дедушек", - сказал Александр Лукашенко.

Президент еще раньше удивлялся тем белорусам, которые не понимают, что значит иметь сегодня приусадебный участок в стране, которая находится в центре Европы. "Скоро это будет дороже золота. Многие услышали это. Начиная от Минска, крупных городов, все деревеньки, свободные приусадебные участки скуплены: кто-то маленький дом построил, кто-то большой, кто-то терем - ради бога. Главное, чтобы эта земля оказалась в руках хозяев. То есть за эти три года мы повернули сознание людей и нацелили их на то, что без малой родины, особенно деревни, не может быть ни страны, ни суверенитета и независимости", - подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко заявил, что это не лозунги. Еще в начале своей политической деятельности он увидел, насколько важно бережное отношение к небольшим городкам и деревням. "Зачуханные деревни (иначе не скажешь), кругом разбитые дороги, перекошенные дома, разрушенные и брошенные дома, никому не нужные приусадебные участки, за которые даже в то время люди дрожали. Они цеплялись за клочок земли, где бы вырастить продукты. Если бы мы не провели три пятилетки по возрождению села, деревня исчезла бы", - убежден Президент.

Александр Лукашенко вспомнил, что впервые побывал в Лясковичах в 1995 году: он приехал в деревню и заметил, что здесь только песчаные дороги. Но главное, добавил Президент, было другое: эти районы были заброшены и у людей даже не было из чего печь хлеб. "Эта деревенька, вся эта округа стала моей маленькой родиной. Очень много было крика: все, бросаем земли, бежим оттуда. Тогда еще я сказал: нет, мы здесь будем со временем жить. И мы стали осваивать земли", - сказал глава государства. Со временем эта местность была облагорожена, начали восстанавливать и другие пострадавшие после взрыва на ЧАЭС районы.

"Так мы поднимали малые города и поселки, а потом было решение создать агрогородки, - напомнил Александр Лукашенко. - У нас нет лишней земли, поэтому нам надо страну свою привести в соответствие и передать нашим детям, которые придут за нами".-0-