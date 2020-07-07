Лукашенко: бизнес-климат Минска - один из лучших на пространстве СНГ

7 июля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Бизнес-климат белорусской столицы - один из лучших на пространстве СНГ и весьма благоприятный даже на общемировом фоне. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с активом города Минска, передает корреспондент БЕЛТА.
Глава государства отметил, что в престижном рейтинге журнала Financial Times Минск занял четвертое место по экономической эффективности ведения бизнеса в номинации "Европейские города и регионы будущего", а в 2019 году британское издание The Independent назвало белорусскую столицу в числе 10 европейских городов, которые обязательно стоит посетить.
"Растущая экономика города, меры, принимаемые по ее поддержке, способствуют ежегодному появлению 5 тыс. новых субъектов хозяйствования. Основа производственного комплекса - предприятия машиностроения, электротехнической, фармацевтической, пищевой промышленности", - сказал Александр Лукашенко.-0-