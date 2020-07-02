Лукашенко: благодаря сельчанам агропромышленная отрасль является системообразующей в экономике

2 июля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Благодаря сельчанам агропромышленная отрасль является системообразующей в экономике. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, вручая сегодня государственные награды, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы очень ценим труд сельчан, их немало в этом зале, - сказал Александр Лукашенко. - Благодаря вашей работе агропромышленная отрасль является системообразующей в экономике страны".

Глава государства обратил внимание, что этой весной из-за последствий коронавируса далеко не все страны провели полноценную посевную, и теперь очень многим грозит голод. "По оценкам ООН, от 800 млн до 1 млрд населения будут голодать. Вы же сделали все возможное, чтобы в Беларуси, как гласит народная мудрость, был "хлеб і да хлеба", - заметил Президент.

Александр Лукашенко подчеркнул, что в условиях коронакризиса устояло не только сельское хозяйство, но и промышленность. "И мне приятно видеть здесь представителей белорусских брендовых предприятий, таких как "Керамин", чья продукция пользуется популярностью и в республике, и за ее пределами, - сказал белорусский лидер. - Самых теплых слов заслуживают и те, кто работает в сфере культуры и искусства. А сегодня здесь служители всех муз. Наград удостоены работники социальной сферы, науки и образования. Ваши достижения и мудрое наставничество помогают вырастить молодых специалистов, достойную смену героев сегодняшнего дня. Обеспечивают преемственность поколений".

Александр Лукашенко

Умение разглядеть в девчонках и мальчишках природный алмаз и превратить его в яркий бриллиант - задача тренеров. "Именно они в четком тандеме с выступающими атлетами создают Беларуси славу спортивной державы, где живут сильные, умные и успешные люди", - добавил Президент.

"Наше главное богатство - это народ. Белорусская земля веками славилась талантами. И отрадно, что сегодня мы продолжаем выполнять божественный замысел: создаем свое счастье собственными руками", - резюмировал Александр Лукашенко.-0-