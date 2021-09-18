Лукашенко: блистательные роли Нетребко на лучших театральных сценах стали частью сокровищницы мировой оперы

Анна Нетребко. Фтото из архива ТАСС
18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народную артистку Российской Федерации Анну Нетребко с юбилеем. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"Благодаря природной одаренности и уникальному голосу вы заслужили признание миллионов поклонников, - отметил глава государства. - Блистательно исполненные вами роли на лучших театральных сценах стали частью сокровищницы мировой оперы".
Александр Лукашенко пожелал, чтобы творчество артистки и впредь дарило публике радость и хорошее настроение, содействовали укреплению дружбы между народами Беларуси и России.-0-