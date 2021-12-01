Лукашенко: буду делать все, чтобы Украина стала нашей

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что никогда не будет на стороне "националистического угара" в Украине. Об этом глава государства рассказал в интервью генеральному директору международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, передает БЕЛТА.

"Я никогда не буду на стороне того националистического угара, который сегодня происходит в Украине. Я буду делать все для того, чтобы Украина стала нашей. Она наша Украина. Там народ наш. Это не эмоции. Это мои твердые убеждения", - подчеркнул белорусский лидер.

"Поэтому, если Россия окажется перед агрессией со стороны Украины, мы в теснейшей связке юридически, экономически, политически будем с Россией. Юридически - это главное", - заявил Александр Лукашенко.-0-